L’UE envoie des pompiers en Grèce alors que la chaleur épuisante de la Méditerranée fait des ravages

Des avions de pompiers et des équipes au sol de plusieurs pays européens se dirigent vers la Grèce où les incendies de forêt se sont intensifiés alors que les vagues de chaleur implacables maintiennent une grande partie du sud de l’Europe au-dessus de 40 degrés Celsius.

Des équipes de pompiers de Pologne, de Roumanie et de Slovaquie doivent se rendre en Grèce jeudi, tandis qu’Israël a promis deux avions de lutte contre les incendies, s’ajoutant aux quatre avions d’Italie et de France opérant déjà à l’extérieur d’Athènes.

De nouvelles évacuations ont été ordonnées mercredi alors que des incendies de forêt faisaient rage près de la capitale grecque. Une deuxième vague de chaleur a frappé le pays méditerranéen depuis l’ouest après des jours de températures record qui ont enflammé le sud de l’Europe.

Dans une bataille 24 heures sur 24 pour préserver les forêts, les installations industrielles et les maisons de vacances, les évacuations se sont poursuivies pendant un troisième jour le long d’une autoroute reliant Athènes à la ville méridionale de Corinthe.

Les températures dans le sud de la Grèce devraient atteindre 44 ° C (111 ° F) d’ici la fin de la semaine, lors de la deuxième vague de chaleur à frapper le sud méditerranéen de l’Europe en deux semaines.

Alessandro Miani, qui dirige la Société italienne des médecins de l’environnement, a averti que le vieillissement de la population en Italie et dans d’autres pays d’Europe du Sud est une préoccupation pendant les vagues de chaleur, notant que les décès dus aux températures élevées affectent le plus souvent les personnes de plus de 80 ans.

« La chaleur excessive associée à l’humidité peut rendre difficile l’évaporation de la sueur, interférant avec la capacité du corps à réguler sa propre température », a déclaré Miani.

La chaleur à Rome n’a que légèrement diminué après une chaleur étouffante de 42-43 C (107-109 F) mardi, tandis que les sommets en Sicile et en Sardaigne ont atteint 46 C (114 F). Certaines parties de l’Espagne étaient aussi élevées que 45 C (113 F) mercredi. Amador Cortes, un habitant de la ville de Jaen, dans le sud de l’Espagne, a déclaré que les gens faisaient de leur mieux pour éviter le soleil à midi et en début d’après-midi.

« La vérité, c’est qu’ils se réfugient chez eux avec l’air conditionné, avec le ventilateur. Dans la rue, les personnes âgées souffrent beaucoup. Quoi qu’il en soit, nous devons le supporter », a-t-il déclaré.

Dans la ville d’Adana, dans le sud de la Turquie, un groupe d’habitants a distribué des desserts dans la rue, et beaucoup ont rendu hommage au regretté ingénieur américain Willis Carrier, qui a inventé le climatiseur en 1902.

« Les habitants d’Adana ont vraiment besoin de climatiseurs. Que Dieu le bénisse pour avoir fait une telle invention », a déclaré Mehmet Saygin, habitant de la ville, à l’agence de presse turque DHA.

La dernière vague de chaleur a suscité de nouvelles inquiétudes quant à l’impact de la chaleur extrême de l’été. L’Organisation météorologique mondiale, un organisme des Nations Unies, a déclaré que les chiffres mondiaux préliminaires montraient que le mois de juin était le plus chaud jamais enregistré.

« Les conditions météorologiques extrêmes, un phénomène de plus en plus fréquent dans notre climat qui se réchauffe, ont un impact majeur sur la santé humaine, les écosystèmes, les économies, l’agriculture, l’énergie et l’approvisionnement en eau », a déclaré mercredi le secrétaire général de l’OMM, Petteri Taalas.

« Cela souligne l’urgence croissante de réduire les émissions de gaz à effet de serre aussi rapidement et aussi profondément que possible. »

Les pays riverains de la mer Méditerranée n’étaient pas les seuls à souffrir. Les autorités de la Macédoine du Nord ont prolongé une alerte à la chaleur avec des températures prévues dépassant 43 ° C (109 F), tandis que le Kosovo a également émis des avertissements de chaleur. De puissantes tempêtes qui ont suivi une série de journées extrêmement chaudes ont provoqué le chaos en Slovénie, en Croatie et en Bosnie mardi soir, renversant des arbres, arrachant des toits de bâtiments et provoquant des pannes de courant.

Les services d’urgence des trois pays ont signalé des centaines d’interventions alors que la tempête balayait la région. Il a également apporté un soulagement très recherché de la chaleur. Les pompiers ont été envoyés en Grèce dans le cadre d’un mécanisme de protection civile de l’Union européenne qui comprend le déploiement prévu d’équipages internationaux dans certaines parties du sud de l’Europe au cours de l’été.

