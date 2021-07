L’UE envoie de l’aide à l’Italie alors que des centaines de personnes sont évacuées de l’île de Sardaigne au milieu d’incendies de forêt qui font rage pendant des jours (VIDEOS)

Plus de 20 000 hectares (50 000 acres) de forêts et de terres ont été dévastés en Sardaigne alors que des incendies de forêt faisaient rage dans la région de Montiferru, à l’ouest de l’île. Les foyers se sont également étendus à l’est jusqu’à la province de l’Ogliastra.

Plus de 1 500 personnes ont été évacuées de leurs maisons sur l’île italienne de Sardaigne alors que des incendies ont ravagé environ 20 000 hectares pic.twitter.com/TyRNTZrOTl – mainsm (@handsm54350947) 26 juillet 2021

Des vidéos publiées sur les réseaux sociaux montraient des murs de feu se déplaçant le long des pentes des montagnes en Sardaigne et se rapprochant de certaines colonies, alors que des panaches de fumée noire effaçaient le ciel au-dessus. Des avions de lutte contre l’incendie ont bombardé l’incendie à quelques mètres des maisons, ont montré les images.

D’autres vidéos montraient des bâtiments en partie brûlés avec des murs noircis et des toits effondrés. Des centaines de résidents locaux et de touristes ont été évacués à travers l’île alors que les autorités cherchaient à les protéger de la catastrophe imminente.

Italie : Les incendies de forêt font rage en Sardaigne, forçant des évacuations, alors qu’environ 10 000 acres autour de la région historique de Montiferru sur l’île ont déjà été détruits dans ce que les autorités ont qualifié de « catastrophe sans précédent », cela survient après que des incendies de forêt ont frappé des endroits tels que Naples et le mont Vésuve. pic.twitter.com/uBkPkw9bjy — @KassMedefer (@KMedefer) 25 juillet 2021

« C’est une catastrophe, » a déclaré Diego Loi, maire de la ville de Santu Lussurgiu, après avoir ordonné à 60 personnes d’évacuer dimanche. « Et nous craignons le pire » il ajouta.

Le berger sarde Dante Casula, qui a réussi à sauver son troupeau de 400 moutons mais a perdu deux chevaux et un hangar ainsi que 180 balles de foin à cause de l’incendie, a décrit les incendies comme « une épreuve, l’enfer ». Le gouverneur de la région, Christian Solinas, l’a appelé « une catastrophe sans précédent » alors qu’il a instauré l’état d’urgence dimanche.

#Sardaigne Hier et aujourd’hui. Une des plus belles zones boisées détruite par un incendie, des maisons évacuées, des villages encerclés par les flammes. pic.twitter.com/o0WMPwg7Zh – Roberto Saba (@sabarobe) 25 juillet 2021

Aucun décès ou blessure n’a été signalé jusqu’à présent, mais des centaines de moutons, chèvres, vaches et porcs sont morts dans l’incendie alors qu’ils étaient piégés dans des granges de fermes sur le chemin des feux de forêt. Lundi, les incendies qui ont fait rage au cours du week-end faisaient toujours rage près d’au moins 13 villes sardes, malgré les efforts d’au moins 11 avions de lutte contre l’incendie et des équipes de pompiers au sol.

Les efforts des services d’urgence ont été entravés par les vents forts et chauds qui soufflent toujours sur l’île. Dimanche, l’Italie a demandé aux nations européennes de l’aider à lutter contre les incendies et les a notamment appelées à envoyer des avions de lutte contre les incendies spécialisés. En réponse, l’UE a accepté d’envoyer quatre avions Canadair pour aider l’Italie. Deux d’entre eux ont été fournis par la France et une autre paire par la Grèce.

« En ces temps difficiles, nous sommes solidaires », Le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis a déclaré lundi dans un tweet, alors qu’il annonçait cette décision.

La Grèce a envoyé deux Canadair CL-415 en Italie via le mécanisme de protection civile de l’UE pour aider à lutter contre les incendies de forêt qui font rage dans #Sardaigne. En ces temps difficiles, nous sommes solidaires. 🇮🇹🇬🇷🇪🇺 #EUSolidaritépic.twitter.com/SuDXR6tSKu – Premier ministre GR (@PrimeministerGR) 26 juillet 2021

