Le bloc discutera d’un programme de formation des troupes ukrainiennes la semaine prochaine

L’UE envisage d’établir un programme majeur pour former les troupes ukrainiennes dans les pays voisins, a déclaré le plus haut diplomate du bloc, Josep Borrell. Les ministres de la défense de l’UE discuteront de la question lors d’une réunion à Prague le 29 août.

“J’espère qu’il sera approuvé” Borrell a déclaré lundi en marge d’un forum à Santander, en Espagne. “Bien sûr, ce serait une grande mission”, dit-il, ajoutant que le programme de formation “doit être à la hauteur du conflit.”

“Il semble raisonnable qu’une guerre qui dure et qui semble devoir durer nécessite un effort non seulement en termes d’approvisionnement en matériel mais aussi de formation et d’aide à l’organisation de l’armée”, il a dit.

Les États-Unis et la Grande-Bretagne entraînent déjà des soldats ukrainiens à l’utilisation d’armes fournies par l’Occident et enseignent également des tactiques de combat. L’agence de presse Euractiv a cité des sources de l’UE disant que les ministres ukrainiens des affaires étrangères et de la défense avaient écrit une lettre à Borrell l’été dernier demandant un programme de formation, et l’UE a depuis “a élaboré plusieurs options.”

Moscou a insisté sur le fait que l’assistance militaire occidentale à l’Ukraine fera davantage de victimes mais ne changera pas le cours du conflit.

“Nous devrions appeler un chat un chat : l’UE mettra en place des bases pour former des terroristes et des militants nazis pour le régime de Kiev”, La porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a écrit lundi sur les réseaux sociaux.

« Il y a cent ans, les Européens ne réalisaient pas non plus immédiatement à quoi ressemblait le fascisme. Ils ont réalisé plus tard, mais c’était trop tard. elle a ajouté.

La Russie a envoyé des troupes en Ukraine le 24 février, invoquant l’échec de Kiev à mettre en œuvre les accords de Minsk, destinés à donner aux régions de Donetsk et de Lougansk un statut spécial au sein de l’État ukrainien. Les protocoles, négociés par l’Allemagne et la France, ont été signés pour la première fois en 2014. L’ancien président ukrainien Piotr Porochenko a depuis admis que l’objectif principal de Kiev était d’utiliser le cessez-le-feu pour gagner du temps et “créer des forces armées puissantes.”

En février 2022, le Kremlin a reconnu les républiques du Donbass comme des États indépendants et a exigé que l’Ukraine se déclare officiellement un pays neutre qui ne rejoindra jamais aucun bloc militaire occidental. Kiev insiste sur le fait que l’offensive russe n’a pas été provoquée.