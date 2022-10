L’UE envisage une dérogation aux sanctions contre Moscou – Bloomberg

Bruxelles voudrait autoriser l’embauche de pilotes maritimes pour les pétroliers transportant du pétrole russe

L’UE a proposé d’exempter les services des pilotes maritimes des sanctions sur les navires transportant du pétrole russe, a rapporté dimanche Bloomberg, citant une personne proche du dossier.

Les pilotes maritimes sont des navigateurs qualifiés qui guident les navires dans les eaux côtières et les chenaux étroits, ainsi qu’à l’entrée et à la sortie des ports.

L’exception permettrait aux entreprises d’embaucher des pilotes pour les pétroliers transportant du pétrole russe, ce qui est interdit en vertu des sanctions actuelles qui entrent en vigueur à partir de décembre.

La nouvelle survient après que l’autorité maritime danoise a déclaré la semaine dernière au Financial Times que l’impossibilité d’utiliser des pilotes pour les navires naviguant dans le détroit parfois dangereux entre la mer Baltique et la mer du Nord entraînerait des risques importants pour la sécurité et l’environnement.

L’UE a imposé des sanctions radicales à Moscou en réponse à son opération militaire en Ukraine, qui a été lancée en février. Bruxelles a annoncé mercredi la huitième série de restrictions après l’organisation de référendums sur l’adhésion à la Russie dans les républiques populaires de Donetsk et de Lougansk (RPD et RPL), ainsi que dans deux territoires sous contrôle russe dans le sud de l’Ukraine.

Les deux républiques du Donbass ainsi que les régions de Kherson et de Zaporozhye ont voté à une écrasante majorité en faveur de leur rattachement à la Russie. Le président Vladimir Poutine a signé vendredi les traités d’adhésion.