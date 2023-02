L’UE envisage d’interdire les “produits chimiques pour toujours” et appelle à la recherche d’alternatives

L’UE a commencé cette semaine à examiner une proposition visant à interdire les substances PFAS largement utilisées, également connues sous le nom de “produits chimiques pour toujours”.

Les substances sont utilisées dans des dizaines de milliers de produits, notamment des avions, des voitures, des textiles, des équipements médicaux et des éoliennes.

Le PFAS est lié à des risques pour la santé comme le cancer, un dysfonctionnement hormonal et un système immunitaire affaibli, ainsi qu’à des dommages environnementaux.

L’Union européenne a commencé mardi à examiner une proposition visant à interdire les substances largement utilisées connues sous le nom de PFAS ou “produits chimiques pour toujours” dans ce qui pourrait devenir la réglementation la plus complète de l’industrie chimique du bloc.

Les substances ont été utilisées dans des dizaines de milliers de produits, notamment des avions, des voitures, des textiles, des équipements médicaux et des éoliennes en raison de leur résistance à long terme aux températures extrêmes et à la corrosion, mais les PFAS ont également été associés à des risques pour la santé tels que le cancer, le dysfonctionnement hormonal. et un système immunitaire affaibli ainsi que des dommages environnementaux.

Les cinq pays – l’Allemagne, les Pays-Bas, le Danemark, la Suède et la Norvège, un État non membre de l’UE – qui ont collaboré à la proposition ont déclaré mardi dans un communiqué conjoint que, si elle était adoptée, elle deviendrait “l’une des plus grandes interdictions de substances chimiques”. jamais en Europe”.

“Une interdiction des PFAS réduirait les quantités de PFAS dans l’environnement à long terme. Cela rendrait également les produits et les processus plus sûrs pour les humains”, ont-ils ajouté.

Selon le projet de proposition, les entreprises disposeront de 18 mois à 12 ans pour introduire des substances alternatives, en fonction de l’application et de la disponibilité des alternatives.

Les fabricants et utilisateurs de PFAS, qui ont formé un sous-groupe de pression au sein de l’association européenne des fabricants de produits chimiques CEFIC, comprennent BASF, 3M, Bayer, Solvay, Merck KGaA et Synthomer.

“Dans de nombreux cas, aucune alternative de ce type n’existe actuellement, et dans certains cas, elles n’existeront peut-être jamais”, ont déclaré les cinq pays dans leur communiqué, ajoutant que les entreprises devaient maintenant commencer à trouver des substituts.

Le surnom de “produits chimiques pour toujours” découle de leur capacité à s’accumuler dans l’eau et les sols car ils ne se décomposent pas en raison d’une liaison extrêmement forte entre les atomes de carbone et de fluor qui les caractérisent.

Il faudra probablement des années avant que l’interdiction n’entre en vigueur.

Selon le projet, un certain nombre de produits pharmaceutiques, de produits de santé animale, de produits phytosanitaires et de désinfectants seraient exemptés ou bénéficieraient de soi-disant dérogations, car ils relèvent déjà des régimes réglementaires existants.

Processus difficiles

Les pays qui ont soumis le dossier ont déclaré qu’il avait examiné 14 secteurs industriels qui utilisent des PFAS et que “l’action réglementaire” est justifiée dans chacun d’eux.

Ils ont ajouté qu’une fois l’interdiction en place, les émissions et l’accumulation dans l’environnement se poursuivront pendant de nombreuses années, car les engins et les véhicules contenant des PFAS continueront de fonctionner pendant un certain temps et les déchets continueront à éliminer les molécules.

Le groupe FPP4EU de 14 entreprises qui fabriquent et utilisent des PFAS a déclaré que trouver des substances alternatives est un processus long et difficile.

Un type de PFAS entre dans le médicament Nexvar contre le cancer du foie et des reins de Bayer, par exemple, et trouver un remplaçant prendrait jusqu’à 15 ans, selon le groupe de pression.

D’autres utilisations incluent les agents de refroidissement pour les grands réfrigérateurs commerciaux. Dans l’industrie aérospatiale et de la défense ainsi que dans l’industrie automobile, ils sont utilisés pour fabriquer des pièces résistantes au feu, aux intempéries et aux produits chimiques agressifs.

Au sein de l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA), deux comités scientifiques pour l’évaluation des risques (RAC) et pour l’analyse socio-économique (SEAC) vont maintenant examiner si la proposition d’interdire les PFAS est conforme à la réglementation européenne plus large sur les produits chimiques connue sous le nom de REACH, suivie d’une évaluation scientifique et consultation avec l’industrie.

L’ECHA a déclaré que les deux comités pourraient avoir besoin de plus de temps que les 12 mois habituels pour conclure leur évaluation. Ensuite, la Commission européenne et les États membres de l’UE décideront des restrictions potentielles.

Dans d’autres régions, des initiatives visant à restreindre les PFAS sont également en cours. Le conglomérat industriel américain 3M Co s’est fixé en décembre une échéance de 2025 pour arrêter de les produire.

En novembre, 3M et DuPont de Nemours Inc figuraient parmi plusieurs sociétés poursuivies par le procureur général de Californie pour récupérer les coûts de nettoyage.

Les actionnaires ont également appelé à l’arrêt de la production de produits chimiques. Plus tôt cette année, des investisseurs gérant 8 000 milliards de dollars d’actifs ont écrit à 54 entreprises pour les exhorter à cesser progressivement leur utilisation.

En août, le gouvernement des États-Unis a annoncé qu’il proposerait de désigner certains produits chimiques pour toujours comme substances dangereuses dans le cadre du programme américain Superfund.

DuPont a déclaré qu’il limitait l’utilisation des PFAS aux “applications industrielles essentielles” et travaillait avec les clients pour rechercher des alternatives.

Entre 140 000 et 310 000 tonnes de PFAS ont été vendues sur les marchés européens en 2020, et les coûts annuels globaux de santé liés à l’exposition aux PFAS en Europe ont été estimés à 52 milliards à 84 milliards d’euros (55,72 milliards à 90,01 milliards de dollars), selon ébauche.