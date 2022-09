L’UE envisage d’interdire le laboratoire Kaspersky, Gazprombank – Bloomberg

Cinq États envisageraient une nouvelle série de sanctions contre les entreprises russes

Kaspersky Lab, une société russe de cybersécurité connue pour ses antivirus entre autres produits, a été suggérée comme cible d’une nouvelle série de sanctions anti-russes à envisager par l’UE. La Pologne, l’Irlande et les trois pays baltes ont appelé Bruxelles à interdire aux membres du bloc d’utiliser ses produits, a rapporté Bloomberg vendredi.

Cette décision a été suggérée comme un moyen pour l’UE de renforcer les restrictions existantes sur les relations avec la Russie dans le domaine de la technologie, a déclaré Bloomberg, citant un document qu’il avait vu et certaines personnes proches du dossier. D’autres suggestions impliquaient de restreindre les exportations de technologies vers la Russie et d’ajouter davantage de produits tels que les machines de traitement de données et les périphériques de stockage à la liste noire des exportations de produits technologiques.

Gazprombank – un prêteur russe utilisé par les entreprises européennes pour payer les livraisons de gaz – a été désigné par les cinq nations comme une autre cible potentielle de sanctions. La banque a jusqu’à présent été épargnée par la plupart des sanctions du bloc en raison de son rôle dans les transactions gazières. La Lettonie, la Lituanie, l’Estonie, l’Irlande et la Pologne proposent désormais de la couper du système de paiement international SWIFT aux côtés de certaines autres banques russes.

Les cinq nations ont également proposé un large éventail de suggestions sur le durcissement des sanctions anti-russes, allant de l’interdiction des produits de gaz de pétrole liquéfié (GPL) aux restrictions sur la coopération dans le domaine de l’énergie nucléaire et les importations de diamants en provenance de Russie. La liste des suggestions comprend également une interdiction des ventes immobilières aux entreprises et aux particuliers russes non résidents de l’UE, ainsi qu’une nouvelle censure des médias.

Le rapport est intervenu quelques jours seulement après que le chef de la politique étrangère de l’UE, Josep Borrel, a annoncé des plans pour de nouvelles sanctions contre Moscou. Il n’a pas précisé les détails mais a déclaré qu’ils cibleraient l’économie russe et le secteur technologique en particulier, tandis que l’UE mettrait également sur liste noire un certain nombre d’individus.

Mercredi, Vladimir Poutine a annoncé une mobilisation partielle, qui appellerait 300 000 réservistes à participer au conflit avec l’Ukraine. Vendredi, les deux républiques du Donbass et les régions contrôlées par la Russie de Zaporozhye et de Kherson ont lancé des référendums sur l’adhésion à la Russie, qui doivent se tenir du 23 au 27 septembre.