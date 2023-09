L’UE envisage de profiter de l’absence de Xi et Poutine au sommet du G20 – Bloomberg — RT World News

Bruxelles aurait l’intention de soutenir la candidature de l’Union africaine à devenir membre permanent du groupe, affirme le média.

L’UE va soutenir la candidature de l’Union africaine à devenir membre permanent du G20 lors du prochain sommet du groupe à New Delhi, ont déclaré à Bloomberg des personnes proches du dossier.

Alors que le président russe Vladimir Poutine et son homologue chinois Xi Jinping ont tous deux annoncé qu’ils ne participeraient pas à l’événement à New Delhi la semaine prochaine, Bruxelles envisage « saisir l’occasion… pour montrer qu’elle souhaite sérieusement redéfinir son partenariat avec l’Afrique, malgré l’héritage troublé du colonialisme », a affirmé le média dans un rapport publié mardi.

Selon les sources, l’UE envisage d’organiser un « mini-sommet » avec l’Union africaine (UA), qui regroupe 55 pays du continent, en marge de l’événement du G20 le 9 septembre, premier jour de ce rassemblement de deux jours.

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, le président du Conseil européen Charles Michel et le chancelier allemand Olaf Scholz feront partie des représentants de l’UE à la réunion, ont indiqué les sources.

Parmi les participants du côté africain figureraient Cyril Ramaphosa, président de l’Afrique du Sud, seul pays africain membre du G20, ainsi que les dirigeants de l’Égypte, du Nigeria et des Comores, qui préside actuellement l’UA.















Soutenir la candidature de l’UA à devenir membre permanent du G20 est considéré à Bruxelles comme l’un des principaux objectifs du « mini-sommet » disent les sources.

Membre permanent – ​​au lieu de son statut actuel de « organisation internationale invitée » – donnerait à l’UA le même statut au sein du G20 que l’UE. Cette décision vise à donner à l’Afrique « une voix plus forte » dans les décisions des organisations internationales qui affectent le continent, a écrit Bloomberg.

La Russie souhaite également que l’Union africaine devienne membre du G20, le ministre des Affaires étrangères Sergueï Lavrov ayant déclaré en juin que cela se produirait bientôt, et « avec un soutien actif » De moscou.

D’autres questions qui seront discutées lors de la « mini-sommet » à New Delhi incluent l’effet du conflit ukrainien sur la sécurité alimentaire mondiale, la réforme de l’architecture financière mondiale, l’amélioration des conditions d’investissement en Afrique et la situation dans la région du Sahel, selon les sources de Bloomberg.

La Russie et la Chine ont récemment renforcé activement leurs relations diplomatiques et économiques avec l’Afrique. Lors du sommet des BRICS à Johannesburg en juillet, une annonce a été faite selon laquelle deux pays africains – l’Égypte et l’Éthiopie – feraient partie des six nouveaux États membres qui rejoindraient officiellement le groupe à partir de janvier 2024.

En juillet, un sommet Russie-Afrique très médiatisé s’est tenu à Saint-Pétersbourg, lorsque le président Poutine, hôte de l’événement, a déclaré que les deux hommes étaient convenus d’établir « un mécanisme permanent » coopérer sur les questions de sécurité – y compris la lutte contre le terrorisme et l’extrémisme – la sécurité alimentaire, les technologies de l’information et le changement climatique, entre autres. La Russie et l’Afrique vont également « combattre le néocolonialisme, la pratique consistant à appliquer des sanctions illégitimes et les tentatives de saper les valeurs morales traditionnelles » a ajouté le président.