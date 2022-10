L’UE envisage de payer le service Internet Starlink d’Elon Musk en Ukraine

L’UE envisage de payer le service Internet par satellite Starlink d’Elon Musk en Ukraine, selon Politico.

Les responsables de l’UE craignent que SpaceX ne coupe le service Internet pour l’Ukraine sur un coup de tête.

SpaceX avait précédemment demandé au Pentagone de financer le service Starlink en Ukraine en raison des coûts.

L’Union européenne envisage de payer les services Internet Starlink d’Elon Musk en Ukraine – une clé de service pour communications en temps de guerre – de peur que le milliardaire ne le coupe brusquement, politique rapporté lundi.

La question a été soulevée par le chef de la diplomatie de l’UE, Josep Borrell, lors d’une réunion des ministres des Affaires étrangères de l’UE lundi, Gabrielius Landsbergis, le ministre lituanien des Affaires étrangères, a déclaré à Politico. Les discussions sont à un stade précoce.

C’est jours après CNN a rapporté que SpaceX d’Elon Musk avait demandé le Pentagone pour financer le service Internet par satellite en Ukraine, en raison des coûts. La société s’attend à ce que le coût d’exploitation de Starlink en Ukraine s’élève à plus de 120 millions de dollars pour le reste de 2022 et à près de 400 millions de dollars pour 2023.

Lundi, Musc tweeté que SpaceX a retiré la demande.

Starlink est toujours une entreprise déficitaire, a déclaré Musk dans un tweet précédent, ajoutant que SpaceX “continuera à financer” le service Internet en Ukraine de toute façon.

Au diable… même si Starlink continue de perdre de l’argent et que d’autres entreprises reçoivent des milliards de dollars des contribuables, nous continuerons à financer gratuitement le gouvernement ukrainien – Elon Musk (@elonmusk) 15 octobre 2022

Mais l’UE craint toujours que la connectivité Internet de l’Ukraine ne soit coupée à sa guise, a rapporté le FT.

“Pour le moment, soyons heureux qu’il paie pour cela. Mais nous devons être prudents”, a déclaré un responsable européen anonyme au FT. “Les Ukrainiens sont très inquiets qu’il le coupe encore.”

Landsbergis, de Lituanie, a déclaré à Politico que l’accès à Internet de l’Ukraine ne devrait pas dépendre d’un individu “super puissant” qui pourrait “se réveiller un jour et dire : ‘Ce n’est plus ce que j’ai envie de faire et c’est tout'”.

Il serait préférable qu’une coalition de pays signe un contrat avec SpaceX afin que la société puisse continuer à fournir un accès Internet à l’Ukraine sur une base officielle, a déclaré Landsbergis à Politico.

Les responsables de l’UE ont déclaré au FT qu’ils exploreront d’autres services par satellite.

La Commission européenne et SpaceX n’ont pas répondu aux demandes de commentaires d’Insider qui ont été envoyées en dehors des heures normales de bureau.

Controverse sur le plan de paix de Musk pour l’Ukraine

Les développements entourant les services de Starlink en Ukraine sont intervenus après le milliardaire le 4 octobre tweeté un vote pour un plan de paix comprenant la reconnaissance L’annexion de la Crimée par la Russie. UN diplomate ukrainiena fustigé la proposition controversée de Musktweetant “Va te faire foutre est ma réponse très diplomatique.”

En réponse à un tweet du 14 octobre concernant la demande de SpaceX au Pentagone de payer le service de Starlink en Ukraine, Musk a déclaré que SpaceX ne faisait que “suivre” la recommandation de ce diplomate.

L’entreprise a commencé à envoyer terminaux Starlink en février après l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

SpaceX a envoyé quelque 25 300 terminaux SpaceX en Ukraine, a déclaré Musk dans un tweeter En Lundi. Mais “seulement 10 630 paient pour le service”, a-t-il ajouté.