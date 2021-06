L’UE envisage de mettre fin à la bataille tarifaire américaine avec Biden

Un responsable de l’UE, qui ne voulait pas être nommé en raison de la nature sensible du sujet, a déclaré à CNBC que l’Union européenne cherchait à « pousser » les États-Unis à se mettre d’accord sur un assouplissement des tarifs commerciaux qui a émergé lors de l’affaire Donald Trump. présidence.

L’UE espère également que le président Joe Biden, qui doit se rendre à Bruxelles pour un sommet au début de la semaine prochaine, promet de mettre fin aux droits de douane sur l’acier et l’aluminium avant décembre de cette année, selon le document de l’UE.

Séparément, la présidence Trump a décidé en 2018 d’imposer un droit de douane de 25 % sur l’acier européen et un droit de 10 % sur l’aluminium européen pour des raisons de sécurité nationale, ce à quoi l’UE s’est opposée avec véhémence et a riposté. Une première série de droits de douane d’une valeur de 2,8 milliards d’euros (3,4 milliards de dollars) a été mise en œuvre par l’UE et une autre série de 3,6 milliards d’euros devait démarrer ce mois-ci.

Cependant, l’UE a décidé de suspendre ces droits liés aux métaux le mois dernier en signe de bonne foi pour stimuler les négociations.