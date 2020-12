L’UE envisage de geler un soutien budgétaire de 90 millions d’euros à l’Éthiopie après avoir lancé une attaque contre les rebelles dans la région du nord du Tigré le mois dernier.

« L’UE prendra de nouvelles décisions sur le soutien budgétaire à l’Éthiopie à la lumière des développements sur le terrain et sur la base d’une demande spécifique du gouvernement », a déclaré à Bloomberg un porte-parole de la Commission européenne. Elle a ajouté qu ‘«aucune décision n’a encore été prise quant à une éventuelle mesure d’appui budgétaire de 90 millions d’euros avant la fin de l’année.»

L’agence de presse a ajouté que les responsables de l’Union européenne, qui se réunissent plus tard dans le mois pour discuter du transfert de 90 millions d’euros, pourraient retarder le financement, en raison de l’impact de la violence sur les droits de l’homme.

Le commissaire à la crise du bloc, Janez Lenarcic, s’est rendu mardi en Éthiopie, pour exhorter le ministre de la Paix Muferiat Kamil à mettre fin au blocus des organisations humanitaires internationales qui accèdent à Tigray et à garantir l’accès sans restriction des travailleurs humanitaires à toutes les zones touchées par les combats, alors que mercredi il est en déplacement. au Soudan voisin, que des dizaines de milliers de réfugiés atteignent, dans le but de trouver un abri.

Fin novembre, la Commission européenne annoncé il mobiliserait un montant initial de 4 millions d’euros pour l’aide d’urgence aux Éthiopiens fuyant le pays en raison du conflit dans la région du Tigray. L’aide financière est destinée aux ONG et aux agences des Nations Unies dans les États de Kassala et de Gedarif dans l’est du Soudan, qui ont été les plus durement touchées par l’afflux soudain de réfugiés.

Depuis que le conflit dans la région du Tigré a éclaté plus tôt en novembre, les deux États soudanais ont accueilli plus de 29 000 réfugiés éthiopiens. Selon les rapports, des dizaines de milliers de refuges traversent la frontière entre l’Éthiopie et le Soudan et sont actuellement situés au centre d’accueil de Hamdayet.