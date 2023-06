L’UE envisage de bloquer Sun – Bloomberg

Bruxelles envisage de lancer des interventions massives de « géo-ingénierie » pour faire face au réchauffement climatique, selon l’agence de presse

L’Union européenne étudie des technologies impliquant des interventions à grande échelle sur des phénomènes naturels tels que les rayons du soleil ou l’atmosphère, dans le cadre de sa nouvelle stratégie de lutte contre le changement climatique, a rapporté Bloomberg lundi, citant un projet de document qui pourrait être rendu public plus tard cette semaine. .

Le document que Bruxelles serait sur le point de publier vise à évaluer les conséquences du réchauffement climatique rapide telles que la pénurie d’eau ou de nourriture, et les risques qu’ils déclenchent de nouveaux conflits ou des vagues de migration massive, a indiqué le média. Il comportera également une évaluation du potentiel d’étude des technologies de réingénierie atmosphérique et des dangers qui y sont associés.

De tels projets pourraient aller de la déviation des rayons du soleil ou de leur blocage d’atteindre la surface de la Terre à la modification des conditions météorologiques, a noté Bloomberg. L’UE souhaite inviter des discussions internationales sur la question ainsi que sur la création éventuelle de règles dans ce domaine.

« L’UE soutiendra les efforts internationaux visant à évaluer de manière exhaustive les risques et les incertitudes des interventions climatiques, y compris la modification du rayonnement solaire », dit le document, qui est encore sujet à changement, selon Bloomberg.

Le document admet également que ces technologies « introduisent de nouveaux risques pour les personnes et les écosystèmes, alors qu’ils pourraient également accroître les déséquilibres de pouvoir entre les nations, déclencher des conflits et soulever une myriade de problèmes éthiques, juridiques, de gouvernance et politiques.

L’option de géo-ingénierie est envisagée au milieu des craintes que la communauté internationale ne manque son objectif de limiter le réchauffement climatique à 1,5 ° C (2,7 ° F), a noté Bloomberg, ajoutant que l’UE pourrait se tourner vers des options plus radicales comme la pulvérisation d’aérosols stratosphériques pour réduire la quantité de la lumière du soleil atteignant la terre.

Bloomberg a également noté que les critiques de la géo-ingénierie ont averti que de telles méthodes pourraient impliquer des effets secondaires imprévus comme des changements dans les régimes de pluie, sans nommer aucun nom.