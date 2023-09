L’UE envisage d’ajuster la protection des loups alors que les agriculteurs s’inquiètent de la sécurité de leur bétail

La Commission européenne a annoncé lundi qu’elle réfléchissait à l’opportunité d’ajuster les règles pour limiter la protection des loups, alors que la résurgence du nombre de chiens a déclenché des tensions croissantes avec les agriculteurs préoccupés par la sécurité de leur bétail.

Cette annonce intervient presque exactement un an jour pour jour après qu’un loup a tué un poney appartenant à la présidente du pouvoir exécutif de l’Union européenne, Ursula von der Leyen, début septembre dernier dans sa ferme familiale à Hanovre, dans le nord de l’Allemagne.

« La concentration de meutes de loups dans certaines régions européennes est devenue un réel danger pour le bétail et potentiellement aussi pour les humains », a déclaré von der Leyen dans un communiqué. « J’exhorte les autorités locales et nationales à prendre des mesures si nécessaire. »

Les experts et les groupes environnementaux estiment que jusqu’à 19 000 loups pourraient être présents dans les 27 pays membres de l’UE, avec des populations de plus de 1 000 individus errant en Bulgarie, en Grèce, en Italie, en Pologne, en Roumanie et en Espagne.

On estime que leur nombre a augmenté de 25 % au cours de la dernière décennie. Ils restent une espèce protégée dans la majeure partie de l’Europe, mais les gens ont perdu l’habitude de vivre à proximité d’eux et les méthodes traditionnelles de gestion et de protection du bétail contre les loups ont été abandonnées.

La commission a déclaré qu’elle souhaitait « modifier, le cas échéant, le statut de protection » des loups et qu’elle souhaitait mettre à jour les règles « pour introduire, si nécessaire, davantage de flexibilité », en fonction de l’évolution de leur nombre.

Pour ce faire, la commission appelle les communautés locales, les scientifiques et autres parties intéressées à fournir de nouvelles données sur les populations de loups et leur impact d’ici le 22 septembre, soit dans un peu plus de deux semaines. Un appel à informations similaire lancé en avril n’a pas « fourni une image complète suffisante » pour prendre des mesures, a-t-il déclaré.

La commission n’a pas confirmé si elle cherchait à abattre les loups. Interrogé à ce sujet, le porte-parole Adalbert Jahnz a seulement déclaré que « nous espérons avoir une image complète, précise et actuelle de la situation afin de pouvoir prendre les mesures supplémentaires qui s’avéreraient nécessaires ».

Mais dans une interview lundi, la ministre allemande de l’Environnement, Steffi Lemke, a déclaré qu’elle prévoyait de présenter des propositions concrètes d’ici la fin du mois pour faciliter l’abattage des loups afin de protéger les animaux en pâturage comme les moutons dans son pays.

« Abattre des loups après des attaques de loups doit être possible plus rapidement et avec moins de bureaucratie », a déclaré Lemke au quotidien Die Welt. « Si des dizaines de moutons sont attaqués et gisent morts dans les pâturages, c’est une tragédie pour chaque éleveur et un très lourd fardeau pour ceux qui sont touchés. »

