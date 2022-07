L’UE entame les négociations d’adhésion avec deux autres pays

La Macédoine du Nord et l’Albanie se rapprochent de l’adhésion après que Skopje ait résolu ses différends avec la Bulgarie

L’Union européenne a entamé des pourparlers d’adhésion avec la Macédoine du Nord et l’Albanie, a annoncé mardi la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen.

S’exprimant lors d’une conférence de presse à Bruxelles, von der Leyen a salué Skopje et Tirana pour leurs progrès sur la voie de l’adhésion au bloc, notamment le renforcement de l’État de droit, la lutte contre la corruption et la mise en œuvre d’une série de réformes.

Elle a déclaré que les gouvernements des deux pays des Balkans ont fait des progrès pour devenir membres de l’UE parce que ces étapes sont “bon pour vos pays et offrent déjà une meilleure qualité de vie à votre peuple.”

“Ce moment historique est votre réussite. Le résultat de votre travail acharné“, a-t-elle répété.

“Nous avons franchi une nouvelle étape importante vers le rapprochement des Balkans occidentaux avec l’UE. C’est un grand succès de notre présidence,» a tweeté lundi le Premier ministre tchèque Petr Fiala.

La Macédoine du Nord (alors Macédoine) a obtenu le statut de candidat en 2005, mais il a fallu des années à Skopje pour résoudre certains de ses différends avec les pays voisins, dont la Bulgarie, qui avait bloqué l’adhésion du pays à l’UE pour des questions linguistiques et historiques.

Cette opposition a également entravé les progrès de l’Albanie, étant donné que l’UE traite la question comme faisant partie d’un paquet unique. Notamment, les deux nations vont ensemble dans le paquet élargissement 2021 de l’UE, une stratégie globale qui fixe des priorités dans la suppression des obstacles à l’adhésion à l’UE pour les Balkans occidentaux.

Dimanche, cependant, la Bulgarie et la Macédoine du Nord ont réussi à conclure un accord permettant à Skopje et Tirana d’engager officiellement des négociations d’adhésion avec l’UE. La Macédoine du Nord, en particulier, a accepté de modifier la constitution du pays pour reconnaître sa minorité bulgare, protéger les droits des minorités et lutter contre les discours de haine.

Avant cela, cependant, les Français dirigés “solution de compromis» à ce sujet a déclenché de violentes manifestations en Macédoine du Nord, qui ont vu des foules de nationalistes se rassembler devant le bâtiment du parlement et affronter la police.

Il faudra peut-être des années avant que les deux pays des Balkans ne deviennent membres à part entière de l’UE, sans qu’aucune date limite ne soit fixée pour le processus. Pour rejoindre le syndicat, les candidats doivent se soumettre à un processus de sélection de la législation nationale afin de l’aligner sur le droit de l’UE.