L’UE enregistre un record de 6 ans du nombre de demandeurs d’asile

BRUXELLES – L’agence de l’Union européenne pour l’asile a déclaré mercredi que le nombre de personnes demandant l’asile en Europe avait atteint un sommet en six ans, les ressortissants syriens recherchant à nouveau une protection internationale plus que les personnes de tout autre pays.

L’agence a déclaré qu’environ 98 000 demandes d’asile avaient été déposées en septembre dans les 27 pays membres de l’UE plus la Norvège et la Suisse, connus ensemble sous le nom d’UE+. Les personnes qui arrivent en Europe fuyant un conflit ou des persécutions ont beaucoup plus de chances d’obtenir l’asile que celles qui fuient seules la pauvreté.