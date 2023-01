L’UE enregistre un nombre record de tentatives d’immigration clandestine

Près de la moitié des 330 000 traversées ont été réalisées par des Afghans, des Syriens et des Tunisiens

Plus de tentatives ont été faites pour entrer illégalement dans l’UE en 2022 qu’au cours de n’importe quelle année depuis 2016, a annoncé vendredi l’agence de garde-frontières et de garde-côtes du bloc, Frontex. Le chiffre de 330 000 n’inclut pas les autres demandeurs d’asile légaux ni les réfugiés venus d’Ukraine.

Quelque 145 600 tentatives d’entrée ont été effectuées par voie terrestre via les Balkans occidentaux, a indiqué Frontex, le deuxième plus grand nombre, 102 529, ayant eu lieu par voie maritime dans la région de la Méditerranée centrale. Au total, 330 000 tentatives de franchissement ont été enregistrées, soit une augmentation de 64 % par rapport à 2021.

Plus de 80 % des tentatives ont été faites par des hommes adultes, les femmes représentant moins d’une détection sur dix et les enfants représentant 9 %. Les Afghans, les Syriens et les Tunisiens ont effectué 47 % de toutes les tentatives de traversée.

Les chiffres de Frontex comptent les tentatives de traversée individuelles plutôt que les migrants individuels, car beaucoup voyagent sans passeport et certains tentent d’entrer dans l’UE plusieurs fois par an. Ainsi, le nombre d’individus ayant tenté de franchir les frontières du bloc pourrait être inférieur à 330 000.

Lire la suite Un nombre record de migrants entrés au Royaume-Uni par voie maritime en 2022

Quoi qu’il en soit, 2022 a vu plus de personnes tenter d’entrer illégalement dans l’UE que n’importe quelle année depuis 2016, lorsque Frontex comptait près de 2 millions de tentatives de passage. Alors que la guerre civile syrienne battait son plein à l’époque, l’UE a connu un afflux sans précédent de migrants principalement du Moyen-Orient, que les membres du bloc ont du mal à accueillir et à intégrer à ce jour.

Outre les défis du logement et de la police des nouveaux arrivants, la vague de 2015-2016 a ouvert une voie régulière pour les futurs migrants, alimentant l’industrie de la traite des êtres humains et obligeant Bruxelles à envisager de durcir les frontières extérieures du bloc.

Les chiffres de Frontex ne comptent pas ceux qui ont légalement demandé l’asile dans l’UE l’année dernière. Alors que le bloc n’a pas encore publié ses chiffres sur les demandes d’asile pour toute l’année, près de 790 000 demandes ont été déposées au cours des dix premiers mois de 2022, a déclaré la chef de l’Agence européenne pour l’asile, Nina Gregori, aux médias allemands en décembre. Environ 37% de ces candidatures ont été acceptées, sur la base des données d’octobre.

Par ailleurs, près de huit millions de réfugiés ukrainiens ont fui vers l’UE et d’autres États européens – dont la Russie – depuis février. Un peu moins de cinq millions de personnes ont obtenu une protection temporaire ou permanente, selon les données des Nations Unies.