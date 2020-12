Le nombre de décès prématurés en Europe dus à la pollution de l’air est en baisse, mais il reste beaucoup trop élevé, Commissaire européen à l’environnement, aux océans et à la pêche Virginijus Sinkevicius a dit.

Une meilleure qualité de l’air a conduit à une réduction significative des décès prématurés au cours de la dernière décennie en Europe. Cependant, les dernières données officielles de l’Agence européenne pour l’environnement (AEE) montrent que presque tous les Européens souffrent encore de la pollution atmosphérique, entraînant environ 400 000 décès prématurés à travers le continent.

«La qualité de l’air s’améliore dans toute l’UE grâce aux politiques que nous mettons en œuvre depuis des décennies. Nous sommes arrivés à une conclusion similaire avec le bilan de qualité des directives sur la qualité de l’air ambiant l’année dernière, et dans le prochain rapport Clean Air Outlook, que nous publierons sous peu. Il est clair que ces politiques sont efficaces lorsqu’elles sont pleinement mises en œuvre », a-t-il déclaré lors de la conférence de presse à l’occasion du lancement du rapport« Qualité de l’air en Europe – 2020 »de l’AEE.

Cependant, Sinkevicius a souligné: «Avec près de 400 000 décès prématurés chaque année dans l’UE liés à la pollution de l’air, nous savons que le coût pour la société est extrêmement élevé. La pollution de l’air nous affecte tous, mais surtout les plus vulnérables – les personnes âgées, les enfants et ceux qui ont des problèmes de santé préexistants. Elle affecte également notre vie quotidienne, nos économies et notre biodiversité ».

Le commissaire a déclaré que le rapport est un rappel utile des causes. «Dans de nombreuses régions, la façon dont nous nous approvisionnons en énergie et chauffons nos maisons conduit toujours à la pollution due aux particules. Dans les villes de l’UE, nos systèmes de mobilité et de voyage continuent de polluer par le dioxyde d’azote. Et la façon dont nous cultivons nos aliments, en particulier dans les activités agricoles à grande échelle, conduit à la pollution par l’ammoniac et les particules fines dans l’atmosphère, qui finissent profondément dans nos poumons », a déclaré Sinkevicius.

«C’est pourquoi, dans le cadre du Green Deal européen, nous nous sommes fixé une ambition zéro pollution. Les travaux ont commencé sur le plan d’action zéro pollution pour l’air, l’eau et le sol, et nous avons lancé une consultation publique il y a quelques jours. Nous espérons des contributions de tous les secteurs intéressés. Cela nous aidera à identifier les solutions les plus efficaces, à les proposer et à intensifier considérablement nos efforts pour réduire la pollution », a déclaré Sinkevicius.

«Le plan d’action comprendra un effort de modernisation de la directive sur la qualité de l’air ambiant, et j’espère déposer la proposition dans la seconde moitié de 2022. Il y a beaucoup à faire dans l’intervalle. Les normes actuelles de qualité de l’air de l’UE sont encore trop souvent dépassées. Nous allons donc poursuivre notre action résolue pour garantir la pleine mise en œuvre de la législation existante, avec la gamme complète d’outils juridiques », a déclaré le commissaire.

Il a reconnu qu’il n’était pas facile de résoudre le problème de la qualité de l’air. Il prend une action concertée dans tous les secteurs et entre les politiques. Cela signifie faire participer tout le monde – citoyens, entrepreneurs, chercheurs et décideurs. Et cela signifie développer un nouveau réflexe – apprendre à poser une nouvelle question dans les transports, l’énergie, l’industrie, l’agriculture et le développement urbain. Demander – qu’est-ce que cela signifie pour l’air?

«Ici, à la Commission européenne, nous avons cette question à l’esprit dans l’élaboration de nos politiques. Nous comprenons parfaitement la nécessité d’une ambition zéro pollution pour un environnement sans produits toxiques, c’est une partie importante de nos efforts pour la neutralité climatique et le soutien de la compétitivité et de l’innovation. Le Green Deal européen est notre boussole pour y parvenir, ainsi que nos plans de relance qui offrent aux États membres la possibilité de commencer à mieux reconstruire, avec le principe «ne pas nuire» intégré dans ce travail », a déclaré Sinkevicius, ajoutant: des mois nous ont rappelé à quel point l’air pur est important: la pollution de l’air nous rend plus vulnérables aux maladies. Il est tellement logique de relever ce défi de manière décisive. Et, avec l’engagement de tous, nous le ferons ».

Le rapport « Qualité de l’air en Europe – 2020 » de l’AEE montre que six États membres ont dépassé la valeur limite de l’Union européenne pour les particules fines (PM2,5) en 2018: la Bulgarie, la Croatie, la Tchéquie, l’Italie, la Pologne et la Roumanie. Seuls quatre pays d’Europe – l’Estonie, la Finlande, l’Islande et l’Irlande – avaient des concentrations de particules fines inférieures aux valeurs guides plus strictes de l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Le rapport de l’AEE note qu’il subsiste un écart entre les limites légales de qualité de l’air de l’UE et les lignes directrices de l’OMS, un problème que la Commission européenne cherche à résoudre en révisant les normes de l’UE dans le cadre du plan d’action zéro pollution.

La nouvelle analyse de l’EEE est basée sur les dernières données officielles sur la qualité de l’air provenant de plus de 4000 stations de surveillance à travers l’Europe en 2018.

L’exposition aux particules fines a causé environ 417000 décès prématurés dans 41 pays européens en 2018, selon l’évaluation de l’AEE. Environ 379 000 de ces décès sont survenus dans l’UE-28, où 54 000 et 19 000 décès prématurés ont été attribués respectivement au dioxyde d’azote (NO2) et à l’ozone troposphérique (O3), a indiqué la Commission.

Les politiques européennes, nationales et locales et les réductions d’émissions dans des secteurs clés ont amélioré la qualité de l’air dans toute l’Europe, selon le rapport de l’AEE. Depuis 2000, les émissions des principaux polluants atmosphériques, y compris les oxydes d’azote (NOx), provenant des transports ont considérablement diminué, malgré la demande croissante de mobilité et l’augmentation associée des émissions de gaz à effet de serre du secteur. Les émissions de polluants provenant de l’approvisionnement énergétique ont également connu des réductions importantes, tandis que les progrès dans la réduction des émissions des bâtiments et de l’agriculture ont été lents.

Selon la Commission, environ 60000 personnes de moins sont décédées prématurément en raison de la pollution par les particules fines en 2018, par rapport à 2009 en raison d’une amélioration de la qualité de l’air. Pour le dioxyde d’azote, la réduction est encore plus importante, car les décès prématurés ont diminué d’environ 54% au cours de la dernière décennie. La mise en œuvre continue des politiques environnementales et climatiques à travers l’Europe est un facteur clé derrière les améliorations.

Directeur exécutif de l’AEE Hans Bruyninckx a déclaré que les données de l’AEE prouvent qu’investir dans une meilleure qualité de l’air est un investissement pour une meilleure santé et une meilleure productivité pour tous les Européens. «Des politiques et des actions conformes à l’ambition zéro pollution de l’Europe mènent à des vies plus longues et plus saines et à des sociétés plus résilientes», a-t-il déclaré.

Qualité de l’air et COVID-19

Le rapport de l’AEE contient également un aperçu des liens entre la pandémie de COVID-19 et la qualité de l’air. Une évaluation plus détaillée des données provisoires de l’EEE pour 2020 et une modélisation de soutien par le service de surveillance atmosphérique Copernicus (CAMS), confirme les évaluations antérieures montrant jusqu’à 60% de réduction de certains polluants atmosphériques dans de nombreux pays européens où des mesures de verrouillage ont été mises en œuvre au printemps 2020 L’AEE ne dispose pas encore d’estimations des effets positifs potentiels sur la santé d’un air plus pur en 2020.

Le rapport note également que l’exposition à long terme aux polluants atmosphériques provoque des maladies cardiovasculaires et respiratoires, qui ont toutes deux été identifiées comme des facteurs de risque de décès chez les patients atteints de COVID-19. Cependant, la causalité entre la pollution de l’air et la gravité des infections au COVID-19 n’est pas claire et des recherches épidémiologiques supplémentaires sont nécessaires.