La bête quotidienne

Les républicains prient pour une crise frontalière pour faire tomber Biden

Guillermo Arias / Getty Les républicains sont fous d’immigration. Pas vraiment. Le problème les rend loco. Écoutez simplement ce qu’ils disent. Beaucoup d’entre eux ont perdu le contact avec la réalité, ou peut-être que les républicains sont fous comme un renard. Le GOP semble avoir une fois de plus épinglé tous ses espoirs de reprendre le pouvoir – dans ce cas, en reprenant le contrôle du Sénat lors des élections de mi-mandat de 2022 et éventuellement en regagnant des sièges à la Chambre des représentants – sur la question de l’immigration. Si l’une ou l’autre de ces choses se produit, les républicains seront en bonne forme pour essayer de reprendre la Maison Blanche en 2024.Le président Joe Biden n’est en fonction que depuis environ 60 jours, et les républicains qui veulent l’attaquer, lui et son administration, n’ont pas Pour compliquer les choses pour l’aile droite, bon nombre des premiers mouvements de l’équipe Biden ont été les bons, comme obtenir un programme de relance de 1,9 billion de dollars. La majorité du peuple américain a soutenu ce projet de loi, et pourtant pas un seul législateur républicain – ni au Sénat ni à la Chambre – n’a voté en sa faveur. Le GOP ne peut pas très bien attaquer Biden sur ce front. Ça va exploser sur leurs visages. Ils ont donc choisi l’immigration comme le problème qu’ils utiliseront pour essayer de faire tomber Biden. Exemple: le chef de la minorité à la Chambre, Kevin McCarthy, conduit une délégation de républicains à la frontière lundi Comment Biden a réparé le désordre frontalier d’Obama et de Trump l’a quitté C’est ce que certains des alarmistes actuels sur la situation à la frontière américano-mexicaine – environ la moitié – c’est tout. L’autre moitié est composée du bon vieux nativisme et du racisme. C’est l’une des raisons pour lesquelles les républicains agissent comme si la perspective de ce qui pourrait devenir 100000 réfugiés potentiels d’Amérique centrale, principalement des femmes et des enfants (dont seulement un sur quatre sera autorisé à rester, selon toute vraisemblance) est la fin de l’Occident. civilisation telle que nous la connaissons. L’argument entier est absurde. La même nation qui était, il y a près de 250 ans, née d’une révolution contre ce qui était alors la plus grande puissance coloniale du monde, a survécu à sa propre guerre civile sanglante, a aidé à gagner deux guerres mondiales, a gagné la guerre froide et a rebondi après les attaques terroristes de Le 11 septembre 2001, va maintenant être mis à genoux par 25 000 femmes et enfants fuyant la violence et le chaos? Le chaos à la frontière devrait avoir une sensation familière. Des dizaines de milliers de réfugiés potentiels d’Amérique centrale se sont présentés à la frontière américano-mexicaine en 2014 sous l’administration Obama. Des milliers d’autres sont venus en 2019, sous l’administration Trump, ce qui n’était pas vraiment accueillant pour quiconque ne venait pas de Norvège. Et les mêmes républicains qui étaient calmes et modérés lorsque l’ancien président Donald Trump a affronté ce même problème ne peuvent plus cesser de parler de «crise». Tout cela montre que l’opportunisme politique est la principale motivation des tactiques de peur et Déclenchés par la caravane, les conservateurs – à la fois dans les bureaux électifs et dans les médias – ont poussé les fous. Considérez ce qui suit: dans une déclaration récente, l’ancien président Trump a critiqué la gestion par le président Biden de la crise frontalière qui, selon Trump, met l’Amérique à la fin des jours. Trump a déclaré: «Notre pays est en train d’être détruit à la frontière sud, une chose terrible à voir!» Sen. Lindsey Graham (R-SC) a déclaré à Sean Hannity de Fox News que la frontière américano-mexicaine est devenue «un excellent moyen pour les terroristes d’entrer dans notre pays» et que l’afflux actuel de migrants «va être une crise de sécurité nationale, parce qu’ils sont des enfants aujourd’hui mais qu’ils pourraient facilement être des terroristes demain. »Hannity a à son tour déclaré à son auditoire que la situation à la frontière était causée par Biden et les démocrates. «Leurs politiques sont à l’origine de cette terrible situation à la frontière», a déclaré Hannity. «Biden a juré d’accorder l’amnistie à des millions de personnes, a promis d’étendre les visas d’asile, a interrompu toute construction de murs frontaliers, perdant des emplois américains.» Lors d’une apparition à l’émission Chris Salcedo de Newsmax TV, le sénateur Ted Cruz (R-TX) a contacté le GOP familier. point de discussion que tous les immigrants sont des criminels. «Si vous avez été expulsé sous Donald Trump, Joe Biden dit:« Revenez ». C’est vrai même si vous êtes un meurtrier, même si vous êtes un violeur, même si vous êtes un agresseur d’enfants, même si vous avez tué des gens en tant que conducteur ivre. »L’animateur de radio Hugh Hewitt a déclaré à son auditoire la semaine dernière que les démocrates soutiennent en fait l’immigration illégale comme moyen d’importer les futurs électeurs démocrates. «Joe Biden et son équipe veulent une immigration clandestine. Ils ne veulent pas que cela s’arrête. Ils veulent que cela continue. Et c’est parce qu’ils font un calcul. Les démocrates ne veulent pas fermer la frontière. C’est un long match. »Le gouverneur du Texas, Greg Abbott, a récemment déclaré que la frontière américano-mexicaine était en crise, et il a dit que tout avait commencé parce que Biden se souciait plus des gens des autres pays que des gens de celui-ci. «Il ne se soucie pas des Américains», a déclaré Abbott à propos du président. « Il se soucie davantage des gens qui ne sont pas de ce pays. » Enfin, le sénateur Tom Cotton (R-AR) a suggéré que les démocrates veulent des frontières ouvertes. Lors d’une apparition sur The Ingraham Angle de Fox News, Cotton a déclaré: la crise frontalière de Biden. Maintenant, Joe Biden et les démocrates ne pensent peut-être pas que c’est une crise frontalière, parce qu’ils ne croient pas aux frontières. Donc, par définition, ils ne pensent pas qu’il peut y avoir une crise à la frontière, mais le Les Américains savent que nous avons une crise là-bas. »Ces crises de colère sont tristes et prévisibles. Les républicains ne peuvent pas couler Biden sur COVID ou sur l’économie, alors ils atteignent l’immigration, qui est peut-être déjà le deuxième problème public le plus controversé en Amérique après la course. et qui a payé pour eux dans le passé. Voir: Trump.Le message est clair: Alerte! Des étrangers hispanophones effrayants, à la peau sombre et à la frontière entre les États-Unis et le Mexique, apportant des menaces à la criminalité, à la maladie et à la sécurité nationale. Seuls les républicains peut sauver la République.En vérité, quand il s’agit de la politique d’immigration américaine aux États-Unis -Frontière mexicaine, l’administration Biden fait des gestes judicieux, ce n’est pas parfait, bien sûr. Il y a encore trop de jeunes, en particulier d’adolescents, incarcérés dans des cellules de détention primitives à la frontière pendant des périodes beaucoup plus longues que la loi le permet.Mais l’équipe Biden montre qu’elle est capable de sortir des sentiers battus pour s’attaquer à ce problème difficile. . Et c’est une bonne chose: dans un exemple récent, l’administration envisage maintenant de déployer l’Agence fédérale de gestion des urgences à la frontière américano-mexicaine pour aider à prendre en charge des milliers d’adolescents et d’enfants migrants non accompagnés qui se sont entassés dans des centres de détention et des abris sous tente. devrait être ravi. Ils continuent d’appeler cela une «crise». La FEMA est en route. N’est-ce pas ce qui devrait arriver en cas de crise? À moins que la droite ne se soucie vraiment de ce qui arrive à ces pauvres qui sont arrivés à la frontière américano-mexicaine, mais plutôt de ce qui se passera lors des prochaines élections. Daily Beast.Obtenez nos meilleures histoires dans votre boîte de réception tous les jours. Inscrivez-vous maintenant! Adhésion quotidienne à Beast: Beast Inside approfondit les histoires qui comptent pour vous. Apprendre encore plus.