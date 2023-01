L’UE «encourage fortement» les membres à imposer des tests COVID aux passagers en provenance de Chine – une décision susceptible de mettre Pékin en colère | Nouvelles du monde

L’UE a “fortement encouragé” les États membres à imposer des tests COVID avant le départ aux passagers en provenance de Chine, ce qui va probablement irriter Pékin.

L’industrie mondiale du transport aérien a critiqué le rétablissement « instinctif » des mesures par certains pays de l’UE, affirmant qu’elles se sont « avérées inefficaces au cours des trois dernières années ».

Cela survient après que l’UE n’a pas accepté que les 27 États membres imposent des tests avant le départ aux visiteurs en provenance de Chine après une semaine de pourparlers.

Cependant, des membres dont l’Italie, la France et Espagne ont déjà mis en œuvre la mesure au niveau national.

En dehors de l’UE, personnes arrivant en Angleterre de Chine continentale doivent fournir un avis négatif COVID tester avant de voler.

Les États-Unis avaient précédemment annoncé des règles similaires.

La Chine avait précédemment mis en garde contre des “contre-mesures” si de telles politiques devaient être imposées dans toute l’Union européenne.

Plus tôt mercredi, le porte-parole de la Commission européenne, Tim McPhie, avait déclaré que “l’écrasante majorité des pays est favorable” à l’imposition de tests aux passagers en provenance de Chine avant le départ.

Mais l’UE n’a apparemment pas pu trouver un accord pour les lier tous.

La présidence de l’UE a déclaré dans un communiqué que les États membres “se sont mis d’accord sur une approche de précaution coordonnée”, mais n’ont pas abouti à un accord complet.

Dans la partie la plus cruciale de la déclaration, il a déclaré que “les États membres sont fortement encouragés à introduire, pour tous les passagers au départ de Chine vers les États membres, l’exigence d’un test COVID-19 négatif”.

Sur d’autres questions, l’UE a déclaré qu’il y avait un accord total pour que les passagers portent des masques lorsqu’ils voyagent vers et depuis la Chine et pour offrir des conseils sur l’hygiène personnelle et les problèmes de santé.

Le gouvernement chinois et les experts européens de la santé ont déclaré qu’il n’y avait pas de besoin urgent de restrictions générales sur les voyages, car les variantes de coronavirus émergeant de Chine sont déjà répandues en Europe.

Mercredi, l’Association du transport aérien international, qui représente quelque 300 compagnies aériennes dans le monde, a prêté sa voix puissante aux protestations.

“C’est extrêmement décevant de voir ce rétablissement irréfléchi de mesures qui se sont avérées inefficaces au cours des trois dernières années”, a déclaré le directeur général Willie Walsh.

“Les recherches entreprises autour de l’arrivée de la variante Omicron ont conclu que la mise en place de barrières sur le chemin des déplacements ne faisait aucune différence dans le pic de propagation des infections. Tout au plus, les restrictions ont retardé ce pic de quelques jours”, a déclaré M. Walsh.

Cependant, le chef de l’Organisation mondiale de la santé, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a déclaré mercredi qu’il comprenait pourquoi de nombreux pays avaient récemment pris des mesures contre les voyageurs en provenance de Chine, étant donné le manque de données sur les épidémies de la part du gouvernement chinois.

L’UE a également déclaré que son approche était en partie basée sur le besoin de “données suffisantes et fiables” de la Chine.

Le bloc a déclaré qu’il réévaluerait la situation d’ici le milieu du mois, une semaine après que l’assouplissement par la Chine des restrictions de voyage pour ses citoyens soit devenu officiel le 8 janvier.

Un jour après avoir menacé de contre-mesures, le porte-parole du gouvernement chinois Mao Ning a déclaré mercredi que “nous espérons sincèrement que toutes les parties se concentreront sur la lutte contre l’épidémie elle-même, éviteront la politisation du COVID”.

Pourtant, l’UE a cherché à prendre une sorte d’action commune pour s’assurer que les passagers entrants en provenance de Chine ne transmettent aucune nouvelle variante potentielle au continent.

Craignant d’être pris au dépourvu comme au début de la pandémie mondiale au début de 2020, le groupe de réaction intégrée aux crises politiques de l’UE a souhaité une action rapide et s’est retrouvé avec des encouragements sur plusieurs questions au lieu d’imposer des mesures.