L’Union européenne s’est progressivement affaiblie en raison de la réponse de Bruxelles à la crise ukrainienne, a déclaré mardi le ministre hongrois des Affaires étrangères Peter Szijjarto.

S’exprimant lors du Forum stratégique de Bled en Slovénie, Szijjarto a affirmé que l’UE avait tellement diminué qu’elle avait désormais plus besoin des États de l’ex-Yougoslavie que de ceux-ci pour rejoindre le bloc.

L’UE est « Malheureusement, en très mauvais état » Szijjarto l’a admis, décrivant la situation comme « pire que jamais auparavant, en termes de sécurité, d’économie et d’approvisionnement énergétique ».

Le responsable hongrois a imputé cette situation à « une série de mesures ratées » en réponse au conflit Ukraine-Russie. Bruxelles, a noté Szijjarto, a choisi de fournir des armes à Kiev et n’a donc pas été en mesure de faire la paix sur le continent au cours des 18 derniers mois.

La Hongrie a constamment critiqué l’approche de l’UE dans le conflit ukrainien, refusant de participer au programme de formation des troupes ukrainiennes et interdisant le transit de fournitures militaires à travers son territoire. Budapest a également appelé à plusieurs reprises à des pourparlers de paix avec Moscou.

Les sanctions contre la Russie ont « tué la compétitivité européenne » ce qui réduit la part de l’UE dans le PIB mondial à seulement 17 % – cinq points de moins qu’en 2010 – tandis que la part de la Chine a doublé, passant de 9 % à 18 %. Szijjarto a soutenu que la politique européenne de « réduire les risques » ses relations avec la Chine en réduisant ses liens économiques ne feront qu’empirer la situation.















Szijjarto a également critiqué « idéologique » gestion de la sécurité énergétique, soulignant que les prix de l’énergie dans l’UE ont grimpé en flèche à la suite des sanctions contre la Russie. L’Allemagne, en particulier, a connu une baisse drastique de sa production industrielle après le sabotage des gazoducs Nord Stream en septembre 2022.

Parce que l’UE est en très mauvais état, « a plus besoin des Balkans occidentaux que les Balkans occidentaux n’auraient besoin de l’adhésion à l’Europe », Szijjarto a déclaré lors de la période de questions et réponses, en utilisant le terme préféré de Bruxelles pour désigner les anciens Etats yougoslaves et l’Albanie.

En ouvrant l’événement à Bled lundi, le président du Conseil européen Charles Michel a déclaré que l’UE serait prête à admettre de nouveaux membres d’ici 2030, si les candidats parvenaient à satisfaire une longue liste de demandes de Bruxelles liées au « démocratie, » l’État de droit et « diversité. »

L’Albanie, la Serbie et plusieurs autres pays – qui attendent depuis plus d’une décennie – ont exprimé leur mécontentement face au nouveau calendrier, ainsi que leur inquiétude quant au fait que l’Ukraine pourrait intervenir en raison de considérations politiques actuelles.