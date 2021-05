L’UE doute du projet américain de renoncer aux droits de propriété intellectuelle

LONDRES – Les dirigeants européens doutent que la renonciation aux droits de propriété intellectuelle sur les vaccins Covid-19, une proposition récemment soutenue par les États-Unis, soit la voie à suivre.

Au lieu de cela, ils ont critiqué les États-Unis pour ne pas avoir exporté de plans Covid.

« Ce n’est pas vraiment une question de droits de propriété intellectuelle. Vous pouvez donner la propriété intellectuelle à des laboratoires qui ne savent pas comment produire (le vaccin) et ils ne pourront pas le produire du jour au lendemain », a déclaré à la presse le président français Emmanuel Macron. vendredi avant une réunion européenne, selon CNBC traduction.

Dans l’intervalle, la chancelière allemande Angela Merkel a également déclaré: « J’ai déjà précisé ici que je ne crois pas que la délivrance de brevets soit la solution pour fournir des vaccins à plus de gens. »

Vendredi, le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez a salué la décision américaine de soutenir les dérogations aux brevets sur les vaccins.

« C’est une bonne initiative, mais je ne pense pas que ce soit suffisant », a-t-il déclaré à Porto, au Portugal, tout en plaidant également pour une augmentation de la production et de la distribution.

Le président Joe Biden a surpris ses homologues européens la semaine dernière en annonçant que l’administration américaine était en faveur de la levée des droits de propriété intellectuelle pour les vaccins Covid, citant les «circonstances extraordinaires» de la pandémie.

Les experts de la santé, les groupes de défense des droits de l’homme et les organisations caritatives médicales internationales affirment qu’il est essentiel de renoncer aux droits de propriété intellectuelle pour lutter d’urgence contre la pénurie mondiale de vaccins au milieu de la pandémie et, en fin de compte, éviter de prolonger la crise sanitaire. Les fabricants de vaccins, cependant, affirment que cela pourrait perturber le flux de matières premières, tout en conduisant également à une baisse des investissements dans la recherche en santé de la part des plus petits innovateurs biotechnologiques.