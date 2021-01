L’UE double la commande de vaccins COVID-19 auprès de Pfizer-BioNTech

Associé au contrat avec Moderna pour son vaccin, von der Leyen a déclaré que l’UE avait désormais la capacité de vacciner 380 millions de personnes, soit plus de 80% de la population de l’UE.

Dans le cadre de sa stratégie, l’UE a signé six contrats de vaccins pour jusqu’à deux milliards de doses, avec Moderna, AstraZeneca, Sanofi-GSK, Janssen Pharmaceutica NV, Pfizer-BioNTech et CureVac. Mais jusqu’à présent, seuls les vaccins Pfizer-BioNTech et Moderna ont été approuvés pour une utilisation dans le bloc de 27 pays.