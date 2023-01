L’UE donne son feu vert à une mission en Arménie pour apaiser les tensions frontalières

BRUXELLES (AP) – L’Union européenne a accepté lundi d’envoyer une mission civile en Arménie pour aider à renforcer la sécurité autour de sa frontière et à améliorer les relations avec l’Azerbaïdjan voisin, au milieu des tensions sur un corridor de transport vers la région séparatiste du Haut-Karabakh.

La mission, qui a été demandée par l’Arménie et a un mandat de deux ans, “effectuera des patrouilles de routine” dans les zones frontalières pour “renforcer la compréhension de l’UE de la situation sur le terrain”, a déclaré le bloc dans un communiqué.

“L’UE continuera à soutenir les efforts de désescalade et s’engage à travailler en étroite collaboration avec les deux parties vers l’objectif ultime d’une paix durable dans la région”, a déclaré le chef de la politique étrangère du bloc, Josep Borrell.

L’Arménie et l’Azerbaïdjan sont enfermés dans un conflit vieux de plusieurs décennies sur le Haut-Karabakh, qui fait partie de l’Azerbaïdjan mais est sous le contrôle des forces de souche arménienne soutenues par l’Arménie depuis la fin d’une guerre séparatiste en 1994.

Maintenant, deux ans après que les anciens pays soviétiques ont mis fin à une guerre qui a tué environ 6 800 soldats et déplacé environ 90 000 civils, les tensions entre eux sont à nouveau vives à cause d’un différend axé sur une route de six kilomètres (près de quatre milles) connue sous le nom de Corridor de Lachin. .

La route sinueuse est la seule liaison terrestre entre l’Arménie et la région ethnique arménienne du Haut-Karabakh en Azerbaïdjan. Il est bloqué depuis la mi-décembre par des manifestants se réclamant des militants écologistes, menaçant l’approvisionnement alimentaire des 120 000 habitants du Haut-Karabakh.

Le différend fait craindre que de nouveaux combats n’éclatent et jette un doute sur les intentions de la Russie, dont les troupes de maintien de la paix sont chargées de sécuriser la route.

L’UE a tenté de négocier un accord entre eux et a aidé à amener leurs deux dirigeants à la table des négociations en octobre dernier pour faire avancer les pourparlers sur une mission frontalière soutenue par les Européens.

The Associated Press