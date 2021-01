L’UE donne l’approbation finale du vaccin Moderna Covid

« L’Europe a obtenu jusqu’à deux milliards de doses de vaccins potentiels contre le COVID-19 », a-t-elle déclaré. « Nous aurons plus qu’assez de vaccins sûrs et efficaces pour protéger tous les Européens. »

Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, a déclaré dans un communiqué que le vaccin Moderna verrait le bloc gagner 160 millions de doses supplémentaires. « Et d’autres vaccins viendront. »

LONDRES – La Commission européenne a autorisé mercredi le vaccin contre le coronavirus de Moderna à être utilisé dans l’Union européenne, à la suite d’un feu vert de l’Agence européenne des médicaments plus tôt dans la journée.

Le déploiement des jabs Covid-19 varie à travers le bloc. La France a signalé 516 vaccinations au cours de la première semaine de son déploiement, tandis que l’Allemagne avait effectué environ 240 000 vaccinations dimanche. Les Pays-Bas viennent tout juste de commencer à vacciner les gens contre le coronavirus.

En outre, des questions se posent également quant à savoir si suffisamment de vaccins ont été achetés par l’UE.

Un certain nombre de responsables ont demandé à la commission d’expliquer pourquoi elle n’a pas acheté plus de jabs. Un porte-parole a déclaré lundi que l’institution était « très concentrée sur le fait que la mise en œuvre de notre stratégie est bien faite ».

Les actions de Moderna étaient presque 5% plus élevées mercredi.

« Le comité des médicaments à usage humain de l’EMA a soigneusement évalué les données sur la qualité, la sécurité et l’efficacité du vaccin et a recommandé par consensus qu’une autorisation de mise sur le marché conditionnelle formelle soit accordée par la Commission européenne », a déclaré l’EMA dans un communiqué plus tôt dans la journée.

Emer Cooke, directeur exécutif de l’EMA basée à Amsterdam, a ajouté que le vaccin de Moderna « nous fournit un autre outil pour surmonter l’urgence actuelle ».