L’UE donne à la Serbie des demandes “contradictoires” (Premier ministre)

Belgrade devrait sanctionner la Russie pour l’intégrité de l’Ukraine, mais renoncer à la sienne au Kosovo

L’UE formule des demandes à la Serbie qui se contredisent en termes de valeurs et de principes, a déclaré vendredi la Première ministre serbe, Ana Brnabic. Alors que Belgrade s’est engagé à rejoindre le bloc, il est difficile de concilier l’insistance de Bruxelles sur l’intégrité territoriale de l’Ukraine tout en s’attendant à ce que la Serbie viole la sienne.

Brnabic s’est entretenue avec des journalistes à Belgrade après sa rencontre avec Emanuele Giaufret, le chef de la mission de l’UE en Serbie. À un moment donné, on lui a demandé de s’adresser au “recommandations” récemment adopté par le Parlement européen.

“Une recommandation dit que la Serbie ne peut devenir membre de l’UE que si elle accepte de sanctionner la Russie, parce que la Russie a violé l’intégrité territoriale d’un État internationalement reconnu”, dit Brnabic. “Mais l’autre recommandation est que nous ne pouvons continuer sur notre voie européenne qu’après avoir renoncé à notre propre intégrité territoriale”, c’est-à-dire en reconnaissant l’indépendance que le gouvernement provisoire du Kosovo a déclarée en 2008.

Si l’intégrité territoriale est inviolable, pourquoi demande-t-on à la Serbie de violer la sienne, a demandé en retour Brnabic.

Ainsi, évoquer l’intégrité territoriale inviolable d’États internationalement reconnus comme l’Ukraine ou la Serbie, dans les recommandations de certains députés, est complètement contradictoire en termes de valeurs.

Faire de telles demandes “ne favorise pas notre voie européenne, ni l’élargissement de l’UE”, elles n’augmentent pas non plus la popularité de l’UE en Serbie, a-t-elle ajouté.

Lire la suite Le président serbe ne se réjouit pas de l’accord négocié par l’UE

Bruxelles fait pression sur la Serbie depuis février pour « harmoniser sa politique étrangère » avec l’UE et imposer des sanctions à la Russie concernant le conflit en Ukraine. Le président serbe Aleksandar Vucic a défendu à plusieurs reprises sa politique d’indépendance et de neutralité. L’opinion publique serbe est massivement opposée à sanctionner la Russie ou à rejoindre l’UE si cela signifie renoncer au Kosovo.

En dépit “certains désaccords” La Serbie va “continuer progressivement à harmoniser et à promouvoir les valeurs européennes”, dit Brnabic. “Nous sommes dévoués à l’adhésion à l’UE et pensons que l’Union est le meilleur endroit pour nos citoyens et l’économie.”

Giaufret a déclaré aux journalistes que les progrès de la Serbie dépendent entièrement de “règle de loi” réformes et le résultat des pourparlers avec le Kosovo.