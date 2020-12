Depuis son arrivée au pouvoir il y a quatre ans, le président de l’Ouzbékistan, Shavkat Mirziyoyev, est désireux d’améliorer les relations avec l’UE. Sous l’ancien président autoritaire Islam Karimov de longue date, l’Ouzbékistan était un paria international – critiqué pour son bilan atroce en matière de droits et tenu à l’écart des instances internationales.

Grâce à des campagnes de relations publiques avisées et à certains changements nominaux, Mirziyoyev s’est efforcé de changer cette perception. S’il réussit, son prix viendra dans les prochains mois sous la forme de préférences commerciales européennes spécialisées qui pourraient rapporter des millions d’euros.

En juin, l’Ouzbékistan a demandé à devenir bénéficiaire du programme de l’UE Schéma du système généralisé de préférences (SPG +). Grâce à ce programme, l’UE accorde un statut commercial préférentiel à quelques pays sélectionnés pour encourager le développement durable et la bonne gouvernance.

En tant que pays en développement, l’Ouzbékistan bénéficie depuis longtemps d’avantages commerciaux dans le cadre du SPG standard – mais l’adhésion au SPG + doublerait le nombre de marchandises qui bénéficieraient de tarifs plus bas. Le commerce avec le plus grand marché du monde sans droits de douane apporterait d’immenses avantages économiques et financiers aux secteurs commerciaux et économiques de l’Ouzbékistan. En échange, l’Ouzbékistan devra ratifier et appliquer efficacement 15 conventions internationales fondamentales sur les droits de l’homme et du travail, ainsi que 12 conventions internationales liés à l’environnement et aux principes de gouvernance.

La mise en œuvre efficace est la phrase clé ici. Si l’Ouzbékistan a techniquement ratifié ces 27 conventions, elles n’ont pas du tout été appliquées de manière efficace. Le bilan du pays en matière de droits de l’homme et du travail et les libertés de la presse sont toujours extrêmement préoccupants et exigeront un examen particulier avant que l’UE puisse envisager d’autoriser l’Ouzbékistan à adhérer.

Depuis plus de 10 ans, Forum ouzbek pour les droits de l’homme (l’organisation que j’ai fondée et dirigée) a documenté les problèmes de travail forcé, de corruption et d’autres violations des droits de l’homme à travers le pays, ainsi que de surveiller l’état général de la société civile. Nous avons signalé un certain nombre de problèmes graves que l’UE doit prendre en compte dans le cadre de son examen.

Une société civile ouzbèke écrasée est toujours confrontée à des procédures compliquées, coûteuses et bureaucratiques pour enregistrer officiellement les ONG, ce qui leur permettrait d’attirer des financements et de fonctionner avec légitimité. Les organisations de défense des droits de l’homme, telles que Chiroq, se sont vu refuser l’enregistrement à maintes reprises pour des motifs fallacieux. Une seule organisation indépendante de défense des droits de l’homme a été enregistrée depuis l’arrivée au pouvoir du président Mirziyoyev en 2016, la deuxième depuis 2013.

En l’absence d’une société civile habilitée à tenir le pouvoir de rendre des comptes, le rôle des médias est d’autant plus grand de rendre compte et d’exprimer les problèmes qui préoccupent le peuple ouzbékistan. Sous le président Mirziyoyev, le paysage médiatique a bénéficié d’un relâchement de la censure extrême et les blogueurs en ligne indépendants et les médias ont gagné quelques libertés à critiquer ceux qui occupent des postes élevés.

Cependant, le 23 novembre, l’Agence pour l’information et la communication de masse (AIMC) a lancé un avertissement à site de nouvelles Kun.uz qu’il risquait de «graves conséquences juridiques» pour signaler les pénuries chroniques de gaz et d’électricité qui laissent les gens geler chez eux pendant une pandémie, ce qui incite certains critique de la communauté diplomatique à Tachkent. Ce n’est pas la première fois que l’AIMC envoie des avertissements à la presse. En 2019, l’AIMC a émis 150 soumissions et avertissements qui pourraient justifier la fermeture totale d’un média. Index de la liberté sur Internet de 2020 de Freedom House classe l’Ouzbékistan 27 sur 100 – une qualification de « non libre ».

En Ouzbékistan est notoirement secteur agricole brutal, les réformes censées moderniser le secteur sont loin d’être achevées. Ces réformes ont été soutenues par des millions de dollars de crédit d’institutions internationales, telles que la Société financière internationale et la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, mais nous documentons toujours les violations des droits de l’homme.

Cette année, par exemple, il y avait des rapports des chefs de district insultant et battant des agriculteurs qui ne respectaient pas les quotas de l’État pour le soja, le coton ou le blé. Les agriculteurs sont très vulnérables à l’extorsion par les fonctionnaires en raison de leur dépendance vis-à-vis des autorités pour leurs contrats de bail foncier. En août de cette année, les agriculteurs obligé de contribuer à un fonds spécial pour soutenir les victimes de l’effondrement du barrage de Sardoba en faisant don de leur bétail.

À l’heure actuelle, le récolte annuelle de coton touche à sa fin, une entreprise massive qui implique environ 1,5 million de personnes. Sous le président Karimov, le conditions de type esclave enduré par ceux qui cueillaient «l’or blanc» étaient bien connus. Mais alors que la plupart des cueilleurs travaillent désormais volontairement, le Forum ouzbek a documenté la mobilisation forcée des salariés des organisations du secteur public et l’extorsion d’employés pour payer les cueilleurs de remplacement.

Alors que Bruxelles envisage d’autoriser Tachkent dans son club d’élite d’États en développement méritant des préférences commerciales extraordinaires, elle ne doit pas faire de compromis sur les valeurs et les principes qui sous-tendent l’admission. Si l’Ouzbékistan a progressé depuis les jours sombres sous le président Karimov, il lui reste encore un long chemin à parcourir. Au fur et à mesure que les négociations avancent, l’UE doit utiliser tous les outils disponibles à sa disposition pour garantir que les autorités sont tenues responsables et respectent les engagements pris pour garantir les droits de l’homme et du travail. L’effet de levier existe maintenant; mais une fois que l’Ouzbékistan aura obtenu le SPG +, cela disparaîtra.

Umida Niyazova est le fondateur et directeur du Forum ouzbek pour les droits de l’homme, une ONG basée en Allemagne qui se consacre à la défense et à la promotion des droits de l’homme en Ouzbékistan

