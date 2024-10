L’UE doit reconsidérer l’accord commercial avec Israël – État membre — RT World News

L’Espagne a réitéré son appel au bloc pour qu’il repense son accord d’association avec l’État juif au milieu de préoccupations en matière de droits de l’homme.

L’UE doit reconsidérer son accord de libre-échange avec Israël à la lumière des allégations de violations des droits de l’homme par l’État juif, a déclaré lundi le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez. Sanchez a déjà appelé la communauté internationale à mettre un terme aux ventes d’armes à Israël.

L’Espagne et l’Irlande officiellement exhorté la Commission européenne à réexaminer Accord d’association UE-Israël en février, dans un contexte de conflit à Gaza et d’inquiétudes généralisées concernant d’éventuelles violations du droit international des droits de l’homme par Israël. Bruxelles n’a pas encore répondu.

« La Commission européenne doit répondre une fois pour toutes à la demande formelle formulée par deux pays européens de suspendre l’accord d’association avec Israël s’il s’avère, comme tout le suggère, que les droits de l’homme sont violés. » » Sanchez a déclaré lors d’un événement lundi.

En outre, le dirigeant espagnol a condamné les exigences du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu visant à ce que la Force intérimaire des Nations Unies au Liban (FINUL) se retire de la zone de combat. « Il n’y aura pas de retrait de la FINUL » » a souligné Sanchez, critiquant les attaques israéliennes contre les soldats de maintien de la paix.















La mission de maintien de la paix de l’ONU au Liban, actuellement dirigée par le lieutenant-général espagnol Aroldo Lazaro Saenz, a signalé au moins quatre attaques israéliennes contre ses forces la semaine dernière, alors que l’État juif élargissait ses opérations terrestres. L’Espagne a déployé plus de 600 soldats de la paix au Liban. À la suite des attentats, Sanchez a appelé la communauté internationale à cesser d’exporter des armes vers le gouvernement israélien.

Il a exhorté d’autres pays à se joindre à l’Espagne pour condamner les attaques israéliennes contre la FINUL dans son discours de lundi, affirmant que Netanyahu « a un seul objectif, celui d’imposer par la force un nouvel ordre régional ». Sanchez a défendu une solution à deux États pour Israël et la Palestine mais a accusé Netanyahu de vouloir « détruire » cet objectif.

L’Espagne et l’Irlande ont officiellement reconnu l’État palestinien au début de cette année.















La communauté internationale est de plus en plus critique à l’égard de l’armée israélienne après un an de conflit à Gaza, qui a dévasté l’enclave et tué plus de 42 000 Palestiniens à ce jour, selon les autorités sanitaires locales. Au début de l’année, l’Afrique du Sud a porté plainte contre Israël devant la Cour internationale de Justice, alléguant que l’État juif commettait des actes criminels. « génocide » contre les Palestiniens de l’enclave.

Depuis qu’Israël a annoncé une deuxième phase du conflit et étendu son action militaire au Liban, au moins 37 pays contributeurs de l’ONU ont officiellement condamné Attaques israéliennes contre la FINUL.

Plus de 2 100 personnes ont été tuées au Liban dans les hostilités entre le Hezbollah et Israël, selon le ministère libanais de la Santé.