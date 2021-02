CIVICUS, une ONG de suivi des libertés civiques, a inscrit la Pologne sur sa liste de surveillance des droits de l’homme en invoquant la répression des manifestations, une répression des droits LGBTQI + et des attaques contre les médias indépendants.

L’organisation a appelé jeudi l’Union européenne à prendre « des mesures urgentes et immédiates pour lutter contre les violations des droits fondamentaux ».

Jusqu’à présent, CIVICUS avait la Pologne sur sa liste « restreinte » qui comprend 40 pays dans lesquels il estime que les libertés démocratiques, telles que les libertés d’expression, de réunion pacifique et d’association, sont de plus en plus violées.

La notation est appliquée à d’autres pays européens dont la Bulgarie, la Croatie, la France, la Roumanie, la Slovaquie, la Slovénie, l’Espagne et le Royaume-Uni.

Le la liste de surveillance, cependant, ne comprend que cinq pays: Azerbaïdjan, Hongrie, Niger, Philippines et USA.

L’ONG a déclaré que le déclin de l’espace civique en Pologne a été observé depuis que l’ultra-conservateur Law and Justice Pary (PiS) est arrivé au pouvoir en 2015.

Depuis lors, le gouvernement a adopté plus de 15 lois et réformes portant atteinte à l’indépendance judiciaire et à l’état de droit, a-t-il déclaré. Ces lois, dont une qui permet au gouvernement de discipliner les juges opposés aux réformes et une autre qui a abaissé l’âge de la retraite pour les juges de la Cour suprême, ont attiré la colère de l’Union européenne.

La Commission a déclenché une procédure au titre de l’article 7 – surnommée la clause « nucléaire » car elle permet des mesures punitives – contre la Pologne pour violation présumée des valeurs de l’UE.

CIVICUS a également signalé une répression des droits des femmes avec un accès à l’avortement encore restreint en octobre 2020 lorsque le Tribunal constitutionnel a statué que l’avortement en cas d’anomalies fœtales était inconstitutionnel, ce qui a imposé une interdiction quasi totale de l’avortement. L’interdiction est entrée en vigueur le mois dernier.

Les manifestations contre l’interdiction, que le gouvernement a qualifiée d’illégale en raison des restrictions sur les rassemblements publics imposées pour lutter contre la pandémie de COVID-19, ont suscité une vive réaction de la part des autorités.

Un avocat des droits de l’homme représentant des manifestants a précédemment déclaré à Euronews que les forces de l’ordre avaient recours à une «force excessive», notamment la violence physique et les gaz lacrymogènes.

Selon CIVICUS, au moins 150 personnes ont été arrêtées, dont près de la moitié ont été conduites dans des postes de police jusqu’à 70 kilomètres à l’extérieur de la capitale et certaines se sont vu refuser l’accès à une représentation juridique, ont été soumises à des fouilles à nu ou à des violences physiques pendant leur détention.

Marta Lempart, co-fondatrice de la grève des femmes polonaises (StrajkKobiet), qui a récemment été inculpée pour son rôle dans les manifestations en cours, a déclaré dans un communiqué publié par CIVICUS que « cela fait plus de cinq ans que nous sommes dans la rue depuis le L’État a tenté pour la première fois de modifier la loi sur l’avortement en 2016. «

«Les tentatives de l’État pour intimider les manifestants et les organisateurs ne sont pas nouvelles. Mais cette fois-ci, l’ampleur du harcèlement et les tactiques utilisées par le gouvernement se sont intensifiées. Nous parlons maintenant d’accusations criminelles et d’activistes détenus et harcelés de manière une menace pour leurs moyens de subsistance et leurs familles », a-t-elle ajouté.

CIVICUS a également déclaré que «les personnes LGBTQI + ont continuellement été confrontées à la persécution». Il a cité des municipalités qui se sont déclarées «sans LGBT», des militants qui font face à des accusations criminelles pour «avoir offensé des sentiments religieux» en accrochant des drapeaux arc-en-ciel pour avoir pris part aux manifestations LGBTQI + et un projet de loi visant à interdire pacifiquement les assemblées qui promeuvent «des orientations sexuelles autres que l’hétérosexualité» .

Les dirigeants du PiS considèrent de plus en plus les personnes LGBTIQ comme une menace pour les familles traditionnelles au cours des deux dernières années et avant l’élection présidentielle du pays tenue à l’été 2020. Andrzej Duda, qui a été réélu, a qualifié l ‘«idéologie» LGBT de plus dangereuse que le communisme.

Bruxelles a pris des mesures contre cela en refusant les subventions à six municipalités polonaises «LGBT free». Elle a également dévoilé une stratégie pour parvenir à l’égalité LGBTIQ qui élargirait la liste des crimes de l’UE pour inclure les crimes de haine et les discours de haine ciblant les personnes LGBTIQ.

Enfin, CIVICUS a averti que l’indépendance des médias est menacée en Pologne, le gouvernement faisant pression pour une taxe sur la publicité qui menace la liberté de la presse. Il a également signalé que Polska Press, l’un des plus grands éditeurs de médias du pays, avait récemment été racheté par une société dont le PDG entretenait des relations étroites avec le chef du parti PiS.

« Le déclin de l’espace civique en Pologne doit être considéré dans le contexte de la monopolisation du pouvoir judiciaire par le gouvernement PiS et de la crise actuelle de l’état de droit qui a conduit des membres de l’élite dirigeante à occuper des postes de pouvoir dans les institutions de l’État », a déclaré Aarti Narsee, Le chercheur sur l’espace civique européen de CIVICUS, a déclaré

« L’Union européenne doit prendre des mesures urgentes et immédiates pour lutter contre les violations des droits fondamentaux », a-t-elle ajouté.