L’UE doit “prendre des mesures” contre les États-Unis – von der Leyen

Le plan d’investissement de Joe Biden pourrait menacer l’industrie du bloc, a déclaré le chef de la Commission européenne

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a averti dimanche que pour pouvoir concurrencer l’industrie verte subventionnée par le gouvernement américain, l’UE doit “passer à l’action” et renforcer les aides d’État à ses propres entreprises.

Promulguée par le président Joe Biden en août, la loi sur la réduction de l’inflation (IRA) est – malgré son nom – un ensemble de dépenses de 738 milliards de dollars qui alloue 391 milliards de dollars à des projets d’énergie verte et d’industrie respectueuses du climat, dont 270 milliards de dollars en incitations fiscales. Initialement salué par les libéraux des deux côtés de l’Atlantique, von der Leyen considère désormais cet acte comme une menace pour l’industrie européenne.

Les allégements fiscaux prévus par l’IRA pour les consommateurs qui achètent des produits américains et les fabricants qui fabriquent ces produits aux États-Unis pourraient “conduirait à une concurrence déloyale, pourrait fermer des marchés et ainsi fragmenter les chaînes d’approvisionnement essentielles”, a-t-elle déclaré à un rassemblement d’étudiants dans la ville belge de Bruges.

Avec ces incitations d’une part, et les difficultés de l’UE avec les goulots d’étranglement de la chaîne d’approvisionnement et les coûts record de l’énergie d’autre part, l’IRA pourrait désavantager l’industrie européenne, a-t-elle poursuivi.

Concurrence entre les États-Unis et l’UE “doit respecter des règles du jeu équitables”, elle a déclaré. “Nous devons agir pour rééquilibrer les règles du jeu, là où l’IRA et d’autres mesures créent des distorsions.”

À cette fin, von der Leyen a déclaré que l’UE doit augmenter les aides d’État à ses propres industries et investir dans les énergies renouvelables, tout en faisant pression sur les États-Unis pour “aborder certains des aspects les plus préoccupants” de l’IRA. Plus tôt dimanche, le chef de la commission du commerce du Parlement européen, Bernd Lange, a déclaré que presser les États-Unis de réécrire la loi était une perte de temps et que l’UE devrait plutôt déposer une plainte auprès de l’Organisation mondiale du commerce.

Alors que von der Leyen a imputé la crise énergétique à l’échelle européenne à l’opération militaire russe en Ukraine, les propres sanctions de l’UE contre Moscou ont entravé les travaux de réparation critiques le long des conduites de gaz russo-européennes avant que les livraisons ne soient réduites.

De plus, le bloc est allé de l’avant avec l’imposition d’un plafond de prix sur le pétrole russe samedi. Le même jour, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré que Moscou ne prévoyait pas de reconnaître la mesure. Il a ajouté que le gouvernement procédait actuellement à un examen de la situation.