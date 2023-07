Alors même que les émeutiers saccagent les villes françaises, Bruxelles se soucie davantage de sermonner les pays étrangers

Qu’il s’agisse des incendies qui font rage dans les rues de France ou de l’inflation galopante à travers le continent, on pourrait penser que les multiples crises internes qui engloutissent l’Union européenne suffiraient amplement à occuper le temps des bureaucrates à Bruxelles. On aurait tort.

Il semble que les aspirations néocoloniales de l’Europe occidentale à l’étranger ne s’arrêtent pas alors même que des briques volent à travers les fenêtres chez nous. Cette semaine, l’UE a publié une condamnation formelle du contrôleur général du Venezuela et de sa décision de disqualifier l’un des candidats favoris de l’Occident pour l’élection présidentielle de 2024. Au lieu de pontifier sur les décisions administratives en Amérique latine, il est peut-être temps pour Bruxelles de mettre de l’ordre dans sa propre maison.

En début de semaine, l’UE a déclaré son « profonde inquiétude face aux décisions visant à empêcher les membres de l’opposition d’exercer leurs droits politiques fondamentaux, comme cela a été le cas de Maria Corina Machado », ajoutant que la décision « ne fera qu’aggraver la crise politique et sociale de longue date au Venezuela ».

En réponse, le président Nicolas Maduro n’a pas conseillé l’Europe sur la manière de résoudre sa propre crise dans les rues de France, mais a déclaré que « Ils [the EU] veulent semer le poison mortel du fascisme, de la haine, de la confrontation entre tous, à travers les réseaux sociaux, payer des millions pour semer la haine, essayer de mettre leurs griffes sur notre pays et le livrer à l’empire américain et aux vieux racistes européens et colonialistes. »

La décision d’interdire à Maria Corina Machado de se présenter à des fonctions publiques n’a pas été prise cette semaine, mais plutôt en 2015. Elle a été ratifiée cette semaine après qu’un député de l’opposition a cherché à clarifier la situation avec le bureau du contrôleur. Corina Machado n’a pas été disqualifiée pour des raisons politiques comme l’UE le laisse entendre à tort. Elle a été bannie après avoir omis de divulguer sa source de revenus, une obligation légale pour tous ceux qui sollicitent une fonction publique.

Une décision administrative à Caracas ne devrait pas attiser les passions à Bruxelles ou à Washington, mais un rapide regard sur le passé de Corina Machado révèle pourquoi l’Occident tient tant à soutenir sa candidature au Venezuela. Elle a fait irruption sur la scène pour la première fois en 2005 lorsque George Bush l’a invitée au bureau ovale et lui a donné le sceau d’approbation de Wahsington pour diriger l’opposition contre le président de l’époque, Hugo Chávez. Elle est ensuite devenue une avocate du boycott des élections nationales, une position qu’elle n’a abandonnée que récemment après son échec évident. Puis, lors de la tentative de coup d’État de 2019, elle est devenue la principale voix appelant à une attaque militaire étrangère contre son propre pays pour destituer le président Maduro. Sa proximité avec les gouvernements occidentaux et son mépris flagrant pour la souveraineté du Venezuela en font une candidate parfaite.

Bien sûr, l’UE a une histoire d’intervention dans les affaires intérieures du Venezuela. En 2019, le président non élu du Conseil européen, Donald Tusk, a annoncé la reconnaissance officielle par l’UE du non élu Juan Guaido, qui s’est déclaré président dans la rue et a reçu la reconnaissance officielle de Washington et de Bruxelles, l’une des tentatives les plus insensées. lors d’un coup d’État en Amérique latine. Aujourd’hui, Guaido vit une vie d’anonymat à Miami après que ses bailleurs de fonds occidentaux ont finalement reconnu l’absurdité de son cosplay en tant que chef d’État.

Problèmes à la maison

Alors que l’UE est occupée à essayer de se mêler des affaires intérieures du Venezuela, ses propres affaires intérieures semblent échapper à tout contrôle. Après le meurtre de l’adolescente française Nahel Marzouk la semaine dernière, la violence de la vengeance frénétique s’est emparée de presque toutes les grandes villes du pays. Les émeutiers, dont beaucoup d’enfants, ont infligé plus d’un milliard d’euros de dégâts aux biens publics et privés. Les vidéos de la destruction font ressembler les rues de Paris et de Lyon à une version réelle des jeux vidéo R-rated qui sont si en vogue chez les enfants en Occident.

Alors que le gouvernement Macron tente de maîtriser la situation, on ne peut s’empêcher de repenser à ce que les gouvernements américain et européen ont dit à propos des violentes émeutes au Venezuela et dans d’autres pays d’Amérique latine ces dernières années, lorsque des incendiaires financés par le National Endowment for Democracy ont été salués comme des combattants de la liberté parce que les bâtiments qu’ils brûlaient appartenaient à un gouvernement en dehors de la sphère d’influence de Washington et de Bruxelles. Les poulets rentrant à la maison me viennent à l’esprit.

Si les magasins de Caracas ou de La Havane étaient pillés en ce moment, ce serait considéré comme une victoire pour la démocratie – si Moscou brûlait, Macron et le gang seraient ivres de joie. Peut-être que les décideurs politiques européens pensaient que retirer McDonalds et Coca Cola de Russie inciterait les jeunes là-bas à commencer à s’engager dans la même destruction qui se produit actuellement en France. Pourtant, nous y sommes, ceux qui ont cherché à semer le chaos à l’étranger regardent plutôt la bombe exploser dans leur propre arrière-cour. Peut-être que la bombe explose dans leur arrière-cour précisément parce qu’ils ont été plus soucieux de semer le chaos à l’étranger.