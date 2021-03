L’année écoulée nous a montré l’importance d’un leadership fort face à une crise majeure.

Pour moi, c’est un moment de réflexion alors que je me retire de la vice-première ministre suédoise et que je m’éloigne de la politique nationale.

Un tel changement peut apporter de la clarté, et il est plus clair que jamais que nous avons besoin d’un leadership fort pour enfin prendre des mesures mondiales pour protéger notre planète.

Et rien n’est plus important, plus global, que l’océan, dont la majorité se situe au-delà des juridictions nationales, dangereusement hors de portée de la gouvernance ou de la réglementation. En effet, la moitié de la surface de notre planète n’appartient à aucun pays mais doit être la responsabilité de chaque pays, surtout à une époque où la résilience des écosystèmes de notre planète bleue à l’activité humaine diminue dangereusement de minute en minute. Aujourd’hui, à peine 1% de ces eaux internationales sont protégées, mais nos dirigeants ont le pouvoir de changer cela.

Une occasion unique de protéger la soi-disant haute mer – les eaux internationales qui relèvent de la responsabilité et du patrimoine de toute l’humanité – est prête à être saisie.

La quête de vingt ans d’un traité international pour protéger la diversité biologique marine dans les zones situées au-delà de la juridiction nationale (connue sous le nom de «BBNJ») entre dans sa phase finale de négociations et devrait être achevée lors d’une session finale à l’ONU en août.

Mais ce n’est pas fini. Des différends subsistent et la menace des États de se contenter d’un traité fragile et insensé ne peut être écartée. Pour inverser le sort de l’océan, nos dirigeants doivent améliorer leur jeu et défendre le Traité de la haute mer au plus haut niveau.

L’Union européenne est idéalement placée pour relever ce défi et travailler avec d’autres pour percer les derniers points de friction des négociations et faire franchir la ligne d’arrivée au traité. Et cela implique de veiller à ce que le Traité sur la haute mer soit à la hauteur de son mandat historique. Notre océan mérite plus qu’un compromis qui apaise le statu quo. Comme le reconnaît l’engagement des dirigeants pour la nature, signé par plus de 80 chefs d’État, nous avons besoin d’un changement transformateur si nous voulons faire face à la crise à laquelle notre planète est confrontée. Pour que l’océan soit protégé, nous avons besoin d’un traité sur la haute mer robuste et contraignant qui fasse une réelle différence sur l’eau.

Pour y arriver, les dirigeants de l’UE doivent élever leurs ambitions bien au-delà du langage de sauvegarde actuellement sur la table qui risque de créer un autre atelier de discussion.

Nous ne pouvons pas accepter un traité qui codifie la pratique actuelle et soumette à des timbres en caoutchouc une gestion sous-standard et des «parcs à papier» – la protection marine uniquement au nom. La pratique actuelle ne fonctionne pas; il suffit de regarder la santé déclinante de l’océan et de ses créatures. Les oiseaux de mer, les poissons et les mammifères marins meurent en nombre effrayant de la pollution plastique et de la pêche illégale, leurs habitats et leur vie étant continuellement perturbés par le bruit, la pollution chimique, l’eutrophisation et les fonds marins endommagés par les activités humaines. Et non des moindres, la menace mortelle d’acidification et de réchauffement due à la crise climatique, tuant déjà les récifs coralliens et mettant à mal toute la vie marine.

Nous ne voulons pas non plus d’un traité qui soit fatalement affaibli par l’exclusion d’industries clés, en particulier la pêche, l’exploitation minière des fonds marins et d’autres activités qui ont le plus grand effet sur la vie marine. Les exigences modernes de base en matière d’évaluation et de gestion – tout comme celles qui s’appliquent dans les eaux de l’UE ainsi que dans d’autres pays – doivent également s’appliquer à toutes les activités humaines se déroulant en haute mer.

Enfin, nous devons apprendre des autres organes multilatéraux et éviter les pouvoirs de veto qui permettent à un seul pays de bloquer des actions soutenues par la grande majorité. L’obstruction continue des nouvelles aires marines protégées (AMP) dans l’océan Austral par seulement quelques États membres de la Commission pour la conservation de la faune et de la flore marines de l’Antarctique devrait constituer un récit édifiant de la prise de décision au plus petit dénominateur commun.

Alors, à quoi ressemble un traité de haute mer robuste?

Tout d’abord, il doit avoir des «dents» – y compris le pouvoir de prendre des décisions relatives à nos eaux internationales communes au nom de la communauté mondiale.

Deuxièmement, il doit s’appuyer sur l’égalité et des normes de gestion et d’évaluation intersectorielles uniformes qui s’appliquent à la pêche, à la navigation et à toutes les autres activités marines en haute mer, ainsi que sur des dispositions relatives à la surveillance.

Et, enfin, il doit inclure des mécanismes de création et de gestion des AMP en haute mer, indispensables pour protéger pleinement et fortement les 30% de l’océan d’ici 2030 réclamés par un nombre croissant de gouvernements.

À partir de maintenant, et dans les mois qui ont précédé les négociations finales, l’UE devrait prouver qu’elle est sérieuse à accepter un traité qui permette à tous les pays de bénéficier équitablement. Cela signifie faire une offre crédible au monde en développement concernant le partage des ressources génétiques marines et le soutien du renforcement des capacités et du transfert de technologie marine, deux des problèmes les plus insolubles des traités. Pour fournir la percée nécessaire, cette offre ne peut pas simplement renommer les offres existantes, mais inclure et identifier des ressources supplémentaires et jeter les bases d’un régime de partage des avantages véritablement équitable.

L’UE et les autres gouvernements doivent également être plus proactifs pour intégrer les secteurs clés. Le Traité sur la haute mer ne réussira pas sans la coopération active des organismes de pêche et de navigation tels que les organisations régionales de gestion des pêches, l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture et l’Organisation maritime internationale. Des mesures devraient être prises dès maintenant pour les impliquer dans les discussions et les consulter sur leur rôle dans la mise en œuvre du traité. La protection marine est un défi complexe qui nécessite une collaboration, il n’y a pas de place pour une posture défensive entre les organisations.

Il convient de saisir toutes les occasions d’amplifier l’importance de la conclusion d’un traité fort sur la haute mer et de faire avancer les négociations. L’UE peut s’assurer qu’elle figure à l’ordre du jour des prochains sommets du G7 et du G20, du sommet sur le climat du président Biden le 22 avril et d’autres réunions de haut niveau, y compris celles sur les crises interconnectées du climat et de la biodiversité.

Après des décennies de délibérations, un traité pour protéger notre planète bleue est enfin à notre portée. Le moment est venu pour l’UE de prendre les devants, de s’efforcer de résoudre des problèmes difficiles et d’être le champion dont les océans ont besoin. Nos dirigeants doivent dire non aux parcs de papier, non aux exclusions, non aux affaires comme d’habitude et non aux pouvoirs de veto obstructifs, et insister sur un traité mondial et équitable de la haute mer qui assure une protection efficace des océans. L’opportunité est là, il suffit de franchir le pas.

Isabella Lövin est une ancienne vice-première ministre suédoise. Elle est coprésidente de Friends of Ocean Action et membre du réseau d’Ocean Unite.