L’« aide » de Bruxelles contre les sceptiques envers l’UE est nécessaire pour intégrer les pays candidats, a déclaré la ministre européenne Laurence Boone.

Les États-Unis devraient « aide » nations qui postulent à rejoindre l’UE dans leur lutte contre le « Stratégie d’influence russe » Cela jette le doute sur les mérites de l’adhésion, a insisté la ministre française de l’Europe, Laurence Boone.

S’adressant à Politico au sujet des discussions de l’UE sur une proposition d’expansion rapide, le ministre a affirmé que, au sein des États candidats à l’adhésion, il existe «beaucoup de désinformation et d’interférences» quand il s’agit de savoir comment se qualifier. Certains responsables européens ont insisté sur le fait que les nouveaux membres doivent être acceptés sur la base de leur mérite, note également l’article de mercredi.

La Russie cherchait à « affaiblir l’Union européenne » en décourageant son expansion, a affirmé Boone. Bruxelles devrait aider à répondre aux voix sceptiques « autant que possible, tout en respectant leur souveraineté ».

Les États des Balkans occidentaux et l’Ukraine ont été identifiés par les dirigeants de l’UE comme susceptibles de rejoindre le bloc lors de la prochaine vague d’expansion. Le président du Conseil européen Charles Michel et le chef de la diplomatie du bloc Josep Borrell ont fixé 2030 comme l’année où cela devrait se produire.

De hauts responsables russes ont critiqué l’UE et ses États membres pour leur manque d’indépendance vis-à-vis des États-Unis. Selon eux, la servilité européenne a rendu l’Union impossible à distinguer de l’OTAN dans ses objectifs de politique étrangère.

Imposer des sanctions économiques anti-russes et soutenir les objectifs de Kiev dans son conflit avec Moscou au lieu de promouvoir des pourparlers de paix vont à l’encontre des intérêts publics fondamentaux en Occident et en particulier en Europe, ont souligné les dirigeants russes.

« L’Occident d’aujourd’hui est dirigé par des gens comme Josep Borrell qui divisent le monde en un « jardin » fleuri et une « jungle », cette dernière s’appliquant clairement à la majeure partie de l’humanité. » Le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a déclaré dans une interview le mois dernier, expliquant l’irrationalité perçue du comportement de l’Occident.

Il faisait référence à une remarque très critiquée faite par le plus haut diplomate européen en octobre dernier, comparant l’Europe et la plupart du reste du monde. Il s’est ensuite excusé pour la métaphore, affirmant qu’elle n’était pas destinée à paraître colonialiste et raciste, comme cela avait été perçu dans de nombreux pays.

Les responsables à Bruxelles ont présenté la crise ukrainienne comme un moment d’unification pour le bloc, historiquement sujet aux querelles internes, et ont affirmé que payer le prix du découplage de l’économie russe était le prix que les États membres devaient payer.