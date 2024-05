L’UE doit faire un choix concernant Israël – Borrell — RT World News

Soutenir à la fois l’État juif et le droit international devient de plus en plus difficile, déclare le chef de la diplomatie du bloc

Les membres de l’UE sont divisés sur la guerre à Gaza, car l’objectif de faire respecter le droit international semble entrer en conflit avec le soutien à Israël, a déclaré le chef de la sécurité et de la politique étrangère du bloc, Josep Borrell. Vendredi dernier, la Cour internationale de Justice (CIJ) a ordonné à Israël de mettre fin à son offensive militaire dans la ville de Rafah, à Gaza, où plus d’un million de personnes vivent actuellement dans des conditions de surpopulation extrême. S’adressant à un événement de l’Institut universitaire européen le même jour à Florence, Borrell a mentionné la décision du tribunal de La Haye, la qualifiant de question de discorde pour l’UE. « Nous devrons choisir entre notre soutien aux institutions internationales et à l’État de droit ou notre soutien à Israël » dit-il, ajoutant que faire les deux « compatible » sera difficile. L’UE a fermement condamné l’incursion du Hamas en Israël en octobre dernier et reconnaît le droit de l’État juif à se défendre, mais « ce droit de défendre doit être mis en œuvre conformément au droit international »a souligné Borrell. « La question est : est-ce que cela arrive ? Et si cela n’arrive pas, que faire ?











Dimanche, les Forces de défense israéliennes ont bombardé le quartier Tel Al-Sultan de Rafah, le qualifiant de frappe ciblée contre deux dirigeants du groupe militant Hamas. Au moins 35 personnes auraient été tuées lors de cette frappe. Le diplomate européen a également déclaré que tous les États membres s’accordent sur la nécessité de rechercher une solution à deux États. Il a réfuté l’idée selon laquelle la reconnaissance de l’État palestinien serait une « cadeau au Hamas » – après que de telles accusations ont été portées contre l’Irlande, la Norvège et l’Espagne, suite à leur engagement la semaine dernière de reconnaître la Palestine. Borrell a qualifié la critique « totalement infondé » puisque c’est l’Autorité palestinienne plutôt que son rival le Hamas qui sert de « le noyau » d’un futur État-nation palestinien. Il a soutenu que « Il n’y a pas de solution militaire au conflit au Moyen-Orient » et que la diplomatie est nécessaire pour briser le « impasse. » Sinon « Nous irons de funérailles en funérailles, générations après générations », il a prévenu.

