Les gouvernements se concentrent à juste titre sur des stratégies de vaccination pour protéger les gens du COVID-19. En Europe, la plupart des pays ont signalé que la vaccination ne serait pas obligatoire. Mais les politiciens et les entreprises de certains pays, comme le Royaume-Uni, France, et Suisse, ont soulevé la perspective de restreindre l’accès à certains endroits aux personnes qui n’ont pas été vaccinées.

Les gouvernements ne devraient pas commencer à exiger des «passeports d’immunité» pour que les gens se rendent dans les bars, les cinémas ou les concerts. Sinon, nous pourrions voir la création de sociétés à deux vitesses: les privilégiés vaccinés jouissant de leurs libertés et les non-vaccinés exclus de la vie sociale. La façon dont le vaccin est distribué intensifiera probablement les inégalités existantes dans la société de trois manières.

Accès inégal aux vaccinations

Premièrement, quelle que soit la volonté des gouvernements de déployer le vaccin, il est probable que certains groupes de la société seront plus lents à le recevoir. Les personnes peu scolarisées et éducation aux médias sont susceptibles d’être plus vulnérables aux théories du complot malveillant et à la désinformation qui peuvent les rendre sceptiques quant au vaccin. Les personnes vivant dans zones rurales et les régions plus pauvres dotées de services de santé plus éloignés ou moins bien pourvus en ressources peuvent également devoir attendre plus longtemps que celles qui vivent dans des zones urbaines ou plus riches.

Deuxièmement, les autorités nationales peuvent rendre le vaccin plus difficile d’accès (ou ne pas faciliter l’accès) pour certains groupes de la société. Dans un exemple extrême en dehors de l’UE, Israël a été critiqué pour ne pas donner un accès égal au vaccin aux Palestiniens vivant dans les territoires occupés. Bien que des politiques similaires ne semblent pas encore exister dans l’UE, des recherches montrent que LGBTQI personnes, Roma, et migrants sans papiers sont victimes de discrimination dans plusieurs pays de l’UE lorsqu’ils tentent d’accéder aux services de santé en général. En effet, soit ils vivent à distance des services de santé, n’ont pas d’assurance maladie ou de documents pour accéder à ces services, soit à cause des préjugés du personnel médical.

Troisièmement, la corruption et le favoritisme politique verront certains membres de la société sauter la file d’attente. Par exemple, dans Espagne, certaines autorités locales auraient rompu l’ordre de déploiement du vaccin en l’offrant aux membres de la famille des fonctionnaires et des prêtres. De même, dans Pologne, il a été rapporté que certains politiciens et célébrités ont été vaccinés pendant une phase où seul le personnel médical était éligible.

Le passeport d’immunité pourrait devenir un «passeport de privilège», accentuant le fossé entre ceux qui ont déjà une position confortable dans la société et ceux qui sont en marge. Bien que les pouvoirs de l’UE dans le domaine de la politique de santé soient limités, il y a au moins trois choses que l’UE pourrait faire pour atténuer le risque d’exacerber les inégalités.

Ce que l’UE pourrait faire

Premièrement, la Commission européenne peut contribuer à promouvoir un accès équitable au vaccin en garantissant des doses suffisantes pour le rendre accessible à tous dans l’UE; donner des orientations aux gouvernements sur la manière de rendre le vaccin aussi accessible que possible; et investir dans des campagnes de sensibilisation et d’éducation pour informer et encourager le public à se faire vacciner.

Deuxièmement, la Commission pourrait intenter une action en justice contre les pays appliquant des déploiements discriminatoires. Le droit de l’UE exige la non-discrimination dans l’accès et la fourniture de biens et de services, y compris les services de santé, pour plusieurs motifs, notamment la race et l’origine ethnique. La Commission pourrait traduire un gouvernement en justice s’il apparaît que les autorités exercent une discrimination à l’encontre de certains groupes dans la manière dont ils distribuent le vaccin.

La Commission peut également demander aux gouvernements de montrer que les projets de soutien aux services de santé nationaux dans le cadre des fonds de cohésion de l’UE ou des fonds de récupération des coronavirus ne finissent pas par discriminer certains groupes. Par exemple, si un gouvernement souhaitait utiliser ces fonds pour déployer le vaccin dans les zones où vit la population majoritaire ethnique, à l’exclusion des zones majoritairement peuplées d’une minorité ethnique.

Troisièmement, la Commission pourrait également intenter une action en justice si les gouvernements devaient exiger la vaccination comme condition de voyage entre les pays membres. Bien que les gouvernements soient autorisés à limiter la libre circulation pour des raisons de santé publique, on peut soutenir qu’un résultat de test négatif récent est un moyen moins intrusif d’atteindre le même objectif.

Il y a de nombreuses preuves que la pandémie a déjà blessé certains ethnique et moins aisé groupes de la société de manière disproportionnée par rapport à la moyenne nationale. La Commission européenne peut contribuer à faire en sorte que la voie de la reprise soit plus équitable.

Dr Israel Butler est le chef du plaidoyer à l’Union des libertés civiles pour l’Europe (Libertés)

