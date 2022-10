Le bloc publie trop de déclarations contradictoires, ce qui rend impossible de discerner où il en est, selon le ministère russe des Affaires étrangères

L’Union européenne doit décider si elle veut que le conflit ukrainien soit résolu par voie diplomatique ou violente, a déclaré jeudi la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères Maria Zakharova lors d’un point de presse.

Invitée à commenter la proposition de l’Autriche d’accueillir des pourparlers de désescalade, Zakharova a déclaré que Moscou ne pourrait envisager de telles initiatives qu’après que l’UE aura déterminé ce qu’elle représente concernant l’Ukraine.

“Tout d’abord, l’UE doit se faire une opinion sur elle-même,», a déclaré Zakharova, exhortant l’UE à décider si elle poursuit une politique étrangère unifiée ou si les décisions sont prises par les États membres individuels.

La Russie, a-t-elle dit, a entendu à plusieurs reprises «déclarations contradictoires» venant de l’UE. Zakharova a noté que de nombreuses initiatives supposées avaient été proposées par les États membres et avaient ensuite été retirées ou n’avaient jamais eu de suite parce qu’elles n’avaient pas été approuvées par Bruxelles.

“Deuxièmement, l’UE doit également décider si elle soutient les pourparlers [on Ukraine]ou la solution du champ de bataille, comme [EU foreign policy chief Josep] Borrell l’avait mis,” dit-elle.

Le commentaire de Zakharova intervient après que Borrell a signalé mercredi que l’UE était prête à rechercher un “solution diplomatique» au conflit en Ukraine, mais promettant que le bloc continuerait à fournir à Kiev un soutien militaire et financier tout en augmentant la pression sur la Russie par le biais de sanctions.

Cependant, en avril, Borrell a publié une déclaration très différente, affirmant alors que le conflit en Ukraine «sera gagné sur le champ de bataille.”

La Russie a envoyé des troupes en Ukraine le 24 février, invoquant l’échec de Kiev à mettre en œuvre les accords de Minsk, destinés à donner aux régions de Donetsk et de Lougansk un statut spécial au sein de l’État ukrainien. Les protocoles, négociés par l’Allemagne et la France, ont été signés pour la première fois en 2014. L’ancien président ukrainien Piotr Porochenko a depuis admis que l’objectif principal de Kiev était d’utiliser le cessez-le-feu pour gagner du temps et «créer des forces armées puissantes.”

Lors des référendums qui ont eu lieu fin septembre, les deux républiques du Donbass, ainsi que les régions de Zaporozhye et de Kherson, ont voté à une écrasante majorité pour rejoindre la Russie. Mercredi, le président russe Vladimir Poutine a signé des traités d’unification avec les anciens territoires ukrainiens, les faisant officiellement partie de la Russie. Auparavant, le dirigeant russe avait promis d’utiliser “tous les moyens» nécessaire pour défendre l’intégrité territoriale du pays face aux menaces extérieures.