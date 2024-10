Le bloc doit faire preuve de plus de respect envers les pays en développement, selon Charles Michel

L’Union européenne doit arrêter « conférence » dans d’autres parties du monde et se montrer plus respectueux envers ses partenaires afin de lutter contre l’influence croissante de la Russie et de la Chine, a déclaré le président du Conseil européen, Charles Michel.

Dans une interview au Financial Times publiée vendredi, Michel a admis que le bloc était devenu « convaincus que nous savons ce qui est bien et ce qui ne va pas » et ne parvient souvent pas à faire un effort pour comprendre pourquoi d’autres pays peuvent penser autrement.

Il a souligné qu’il existe dans l’UE un « un réflexe proche d’une forme de cours magistral » lors de communications avec des pays en développement avec lesquels le bloc a signé des accords de coopération stratégique, commerciale ou politique.

« Nous ne sommes pas toujours très bons en termes de communication, en termes d’explications, en termes de dialogue avec eux et de leur montrer un certain respect », Michel a dit.

Il a également suggéré que l’UE devrait revoir son approche pour faire respecter ses normes et réglementations auprès de ses partenaires commerciaux, en donnant comme exemple les règles de pêche.

« On utilise le vocabulaire : carton jaune ou carton rouge » dit-il en soulignant que « Les mots que nous utilisons sont vraiment humiliants car nous donnons l’impression que nous sommes à la fois un joueur sur le terrain et un arbitre. »















Les remarques du président de la CE interviennent alors que des dizaines de dirigeants mondiaux se sont réunis cette semaine à Kazan, en Russie, pour assister au 16e sommet des BRICS. La liste des invités comprenait les présidents de l’Égypte, des Émirats arabes unis et de la Turquie, membre de l’OTAN et pays candidat à l’UE.

Michel a suggéré que le fait que les dirigeants de ces pays, qui sont également « très proche » à l’UE d’un point de vue économique et militaire, ont choisi d’assister au sommet des BRICS et ont suggéré qu’ils «Je veux envoyer un message au reste du monde.»

«L’un des émirs des pays du Golfe m’a dit un jour que s’il y avait un vide, très vite quelqu’un le comblerait. Et si vous n’êtes pas là, d’autres sont là. Michel a rappelé, soulignant que l’UE doit trouver « une nouvelle approche » convaincre les pays qui souhaitent diversifier leurs alliances économiques et sécuritaires.

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a souligné en début de semaine que le groupe des BRICS ne reposait pas sur «l’amitié contre qui que ce soit» et contrairement à l’UE, ses membres ne sont pas liés par des obligations mutuelles.

Il a expliqué que les BRICS représentent un « association de pays partageant des valeurs et des lignes directrices communes » et nous nous engageons à respecter les principes universels de respect mutuel et de bénéfice mutuel. L’UE, en revanche, est une organisation dotée de règles clairement définies, de documents contraignants et d’un « tout un ensemble d’obligations mutuelles » » a déclaré Peskov.