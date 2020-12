Boris Brexit

Les négociations commerciales sur le Brexit sont entrées dans leur dernier jour, le Royaume-Uni et l’Union européenne poursuivant leurs derniers efforts pour trouver une percée sur un accord avant la date limite du week-end.

Boris Johnson s’entretiendra avec la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, plus tard dans la journée, malgré le pessimisme des deux côtés, et doit tenir une conférence de presse ou faire une déclaration à la nation cet après-midi.

Des sources du gouvernement britannique ont averti que l’offre sur la table de l’UE était toujours « inacceptable », le pays étant au bord d’un Brexit sans accord qui devrait coûter des emplois et forcer les prix des denrées alimentaires à augmenter.

Une source gouvernementale a déclaré: « Les pourparlers se poursuivent du jour au lendemain, mais dans l’état actuel des choses, l’offre de l’UE sur la table reste inacceptable. Le Premier ministre ne néglige aucun effort dans ce processus, mais il est absolument clair: tout accord doit être équitable et respecter la position fondamentale selon laquelle le Royaume-Uni sera une nation souveraine dans trois semaines. «

09h20

Sur quoi nous disputons-nous encore exactement?

Un guide facile à comprendre des principaux « points de blocage »:

09h18

Évitez les accords « à tout prix », dit l’espagnol

La ministre espagnole des Affaires étrangères, Arancha Gonzalez, a déclaré qu’un résultat sans accord aux négociations commerciales post-Brexit devrait être évité « à tout prix ».

« Aucun accord dans les circonstances actuelles serait extrêmement négatif pour nos économies », a-t-elle déclaré. «Et si vous suivez ce que disent les économistes, et qu’il existe une abondante littérature à ce sujet, le Royaume-Uni souffrirait encore plus que l’Union européenne.

« Nous souffrirons tous les deux, davantage du côté britannique, ce que je pense que nous devrions essayer d’éviter à tout prix. »

09h15

‘Termes bizarres des Français’

Raab dit que l’UE doit « accepter » de laisser le Royaume-Uni gagner son indépendance.

Il a déclaré dimanche à Sophy Ridge de Sky News: « Mais en fait, nous sommes entrés là-dedans avec un esprit de pragmatisme, d’optimisme, de bonne volonté et ce que nous venons de trouver dans la dernière analyse et à la dernière étape a trouvé très difficile de lâcher son contrôle sur le Royaume-Uni – je pense que sur le plan émotionnel et politique, si vous voulez, ils doivent accepter cela. «

M. Raab, photographié ci-dessous, a également averti que les bateaux de pêche français n’auront «aucun accès garanti» aux eaux britanniques s’il n’y a pas d’accord commercial.

Interrogé sur les navires de la marine qui patrouillent dans les eaux, il a déclaré: «En fait, si nous partons aux conditions de l’OMC, nous serons un État côtier indépendant. Bien sûr, nous allons imposer nos eaux autour des pêcheries et de tout le reste.

« Et bien sûr pour les Français et d’autres, cela signifiera – vous savez, oubliez ces termes farfelus qu’ils nous demandaient – leurs industries de la pêche n’auraient aucun accès garanti. »

Dominic Raab

09h13

Jeu de « barre haute » mais la porte n’est pas fermée pour un accord

Le ministre des Affaires étrangères, Dominic Raab, a déclaré que le Royaume-Uni avait travaillé « très dur » au niveau technique lors des récentes négociations à Bruxelles, mais a fait valoir qu’il fallait une « volonté » politique pour obtenir un accord commercial sur le Brexit.

Dominic Raab a déclaré au programme Sophy Ridge On Sunday de Sky News: « J’ai appelé pour vérifier avec notre équipe à Bruxelles, ils ont travaillé incroyablement dur.

« Vous vous souvenez que le PM a clairement indiqué que nous ne voulions rien négliger, nous avons donc travaillé très dur au niveau technique de travail, avec toutes les joutes habituelles de positions.

«Mais ce qui compte vraiment, c’est ce à quoi l’UE est prête à s’engager au niveau politique.

«Il y a une conversation qu’Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission (européenne), aura avec le Premier ministre plus tard dans la journée – c’est à ce moment-là que nous le saurons.

«Mais je pense que nous devons être vraiment clairs, il y a deux questions fondamentales en jeu – la question de la pêche et la question des soi-disant règles du jeu équitables.

« Nous voulons être traités comme toute autre démocratie indépendante et qui se respecte. Si l’UE peut accepter cela au niveau politique, alors il y a toutes les raisons d’être confiants, mais je pense qu’il reste encore beaucoup de chemin à parcourir. »

09h11

Boris mettra à jour sa nation plus tard

M. Johnson devrait donner une conférence de presse ou publier une déclaration enregistrée pour informer la nation une fois qu’il aura terminé un appel avec le plus haut responsable européen.

Le chef du Parti conservateur et Mme von der Leyen ont averti qu’un résultat sans accord semble plus probable qu’un accord dans les négociations commerciales.

Le Premier ministre décrivant l’absence d’accord comme « très, très probable », le gouvernement a intensifié les préparatifs en vue de l’effondrement du marché unique lorsque les accords de transition prendront fin le 31 décembre, M. Johnson prenant personnellement le contrôle de la préparation du pays.

Il dirige un comité « Super XO » pour superviser les préparatifs alors que les ministres cherchent à garantir que la nourriture, les médicaments – y compris les vaccins contre le coronavirus – et d’autres biens essentiels puissent continuer à atteindre le pays sans interruption l’année prochaine.

La Confédération de l’industrie britannique (CBI) a demandé que des «périodes de grâce» soient convenues afin que les entreprises ne soient pas confrontées à un «bord de falaise dommageable» s’il s’avère qu’il n’y a pas de consensus sur un accord.

Dans un mouvement susceptible d’encenser les dirigeants de l’UE, un porte-parole du gouvernement a révélé que le Royaume-Uni avait « organisé des exercices en direct » qui impliquaient de brouiller « des navires de guerre pour répondre aux menaces de pêche illégale dans nos eaux bientôt souveraines » dans le cadre des efforts de préparation.

Il fait suite à la confirmation du ministère de la Défense que quatre canonnières de la Royal Navy ont été mises en attente pour protéger les eaux britanniques des chalutiers de l’UE s’il n’y a pas d’accord – une annonce qui a été accueillie avec colère par certains hauts conservateurs.