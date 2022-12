L’UE divisée sur les nouveaux membres rejoignant la zone sans contrôle d’identité

BRUXELLES – Les pays de l’Union européenne se demandent jeudi si les trois nouveaux membres du bloc – la Bulgarie, la Roumanie et la Croatie – peuvent ouvrir complètement leurs frontières et participer à la zone de voyage sans contrôle d’identité en Europe, mais d’autres retards à leur entrée semblent probables.

Un feu vert serait une aubaine pour leurs économies. L’espace dit Schengen est la plus grande zone de libre circulation au monde. Il comprend 26 pays – 22 États de l’UE plus l’Islande, le Liechtenstein, la Norvège et la Suisse. Près de 1,7 million de personnes vivent dans un pays Schengen et travaillent dans un autre. Environ 3,5 millions de personnes traversent chaque jour une frontière intérieure.