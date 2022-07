L’UE divisée sur le rationnement du gaz — RT World News

L’Espagne, la Grèce et le Portugal se sont tous prononcés contre le plan de Bruxelles visant à réduire la consommation de 15 %

Les gouvernements de l’Espagne, de la Grèce et du Portugal ont tous déclaré qu’ils s’opposaient à un programme européen qui les verrait réduire leur consommation de gaz naturel de 15 % au cours de l’hiver.

Annoncée par la Commission européenne mercredi, la proposition “Économiser du gaz pour un hiver sûr” impliquerait que les États membres de l’UE réduisent leur consommation de gaz en passant à d’autres sources d’énergie et en ordonnant à leurs citoyens de rationner leur propre consommation. Si la proposition de la commission est adoptée, les États membres seraient tenus de rendre compte de leurs progrès vers l’objectif de 15 % tous les deux mois, et les autorités de l’UE auraient le pouvoir de déclarer l’état d’urgence et de rendre la réduction obligatoire.

“Je regrette profondément de dire que l’Espagne ne soutient pas cette proposition”, La ministre espagnole de l’Énergie, Teresa Ribera, a déclaré peu après son annonce. Mentionnant que le plan avait été révélé sans débat au Conseil européen, Ribera a déclaré que la commission “ne peut pas exiger un sacrifice” lorsque “ils n’ont même pas demandé notre avis préalable.”

“Contrairement à d’autres pays, nous, les Espagnols, n’avons pas vécu au-dessus de nos moyens en termes d’énergie”, Ribera ajouté.















Faisant écho à l’affirmation de l’ancienne chancelière allemande Angela Merkel en 2009 selon laquelle les pays méditerranéens “vivaient au-dessus de leurs moyens” à l’approche de la crise financière, la remarque de Ribera visait probablement directement Berlin. Après avoir fortement compté sur le gaz russe pour alimenter son industrie, l’Allemagne est actuellement confrontée à la ruine économique après avoir volontairement annulé le gazoduc Nord Stream 2 et soutenu les sanctions de l’UE contre Moscou.

La Grèce s’est prononcée contre le plan un jour plus tard, le porte-parole du gouvernement Giannis Oikonomou déclarant aux journalistes jeudi qu’Athènes “n’est pas d’accord en principe avec la proposition de l’UE pour une réduction de 15% de la consommation de gaz.” Oikonomou a déclaré que le gouvernement a “soumis nos propres propositions” plutôt vers l’UE. La Grèce dépend de la Russie pour 40% de son gaz naturel.

Le Portugal aussi “n’accepte pas” proposition de l’UE, a déclaré jeudi le ministre de l’Énergie Joao Galamba au journal portugais Publico. “Il y a des pays qui ne se sont pas protégés et demandent maintenant de l’aide”, a-t-il déclaré dans une référence apparente à l’Allemagne, ajoutant qu’un programme de rationnement à l’échelle du bloc ne tient pas compte du fait que le Portugal n’a pas de connectivité par gazoduc avec le reste de l’Europe, ce qui signifie que le gaz économisé au Portugal ne pourrait pas être utilisé pour couvrir les pénuries ailleurs.

Alors que l’Espagne, la Grèce et le Portugal se sont prononcés publiquement contre le plan, les responsables italiens, polonais et hongrois ont également émis des réserves, a rapporté Bloomberg jeudi. L’opposition de la Hongrie n’est pas surprenante, car Budapest s’est fermement opposée à la sanction du pétrole et du gaz russes lors des séries successives de sanctions de l’UE contre Moscou.

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a décrit le plan comme une tentative de se préparer à une “coupure totale du gaz russe” accusant le président russe Vladimir Poutine de “nous faire chanter” avec de l’énergie.

Poutine a déclaré mardi que la société énergétique russe Gazprom est “prêt à pomper autant que nécessaire, mais [the EU] ont tout fermé eux-mêmes. Poutine a précédemment appelé les sanctions du bloc contre la Russie “fou et irréfléchi” et accusé les dirigeants européens de commettre des “suicide” sous la direction des États-Unis.