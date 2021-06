Le négociateur en chef de l’Union européenne pour le Brexit a déclaré que le bloc était prêt à agir « fermement et résolument » si le Royaume-Uni ne respectait pas ses engagements dans le cadre de l’accord de divorce qui était censé maintenir le commerce après le départ de la Grande-Bretagne de l’UE.

Les commentaires de Maros Sefcovic, publiés mardi dans le journal Daily Telegraph, sont intervenus la veille de ses entretiens avec le ministre britannique du Brexit, David Frost, sur la mise en œuvre de l’accord,

Les relations entre les deux parties se sont tendues au milieu des inquiétudes concernant le soi-disant protocole d’Irlande du Nord, une partie de l’accord qui vise à protéger le processus de paix en Irlande du Nord en maintenant une frontière ouverte avec la République d’Irlande, un État membre de l’UE .

Le protocole a suscité la colère en Irlande du Nord car il crée une frontière douanière entre la région et le reste du Royaume-Uni, créant de nouvelles formalités administratives pour les entreprises. Les syndicalistes pro-britanniques craignent également que cela affaiblisse les liens entre l’Irlande du Nord et le reste du Royaume-Uni

L’UE affirme que les dispositions – convenues par le Royaume-Uni et l’UE dans le cadre des conditions de sortie de la Grande-Bretagne du bloc des 27 pays – sont nécessaires pour protéger le marché unique de l’UE.

conseillé Météo France : les dernières prévisions du Met Office Paul Givan du DUP succédera à Arlene Foster en tant que premier ministre d’Irlande du Nord Biden sera chaleureusement accueilli par des alliés soulagés mais méfiants

Le Royaume-Uni a mis Bruxelles en colère plus tôt cette année lorsqu’il a prolongé unilatéralement un délai de grâce retardant l’inspection de nombreux articles de supermarché expédiés en Irlande du Nord depuis l’Angleterre, l’Écosse et le Pays de Galles. Le Telegraph a rapporté que le Royaume-Uni pourrait étendre cette action pour inclure les viandes réfrigérées telles que les saucisses et le bœuf haché, qui ne seront pas autorisées en Irlande du Nord à partir du 1er juillet, à moins que les deux parties ne parviennent à un accord.

Sefcovic a mis en garde contre une telle action, affirmant que les négociateurs devraient s’efforcer de parvenir à des « voies de conformité mutuellement convenues ».

« Si cela ne se produit pas, et si le Royaume-Uni prend de nouvelles mesures unilatérales au cours des prochaines semaines, l’UE n’hésitera pas à réagir rapidement, fermement et résolument pour s’assurer que le Royaume-Uni respecte ses obligations en matière de droit international. »

Bien que Sefcovic n’ait pas précisé quelles pourraient être ces actions, le Times de Londres a cité un responsable européen non identifié disant que le bloc était prêt à imposer des sanctions commerciales et des tarifs de rétorsion.

La Grande-Bretagne a accusé l’UE d’adopter une « approche puriste » inutile des nouvelles règles.

« Il n’y a aucune raison d’empêcher la vente de viandes réfrigérées en Irlande du Nord », a déclaré le porte-parole du Premier ministre Boris Johnson, Max Blain. « Nous travaillons très dur pour essayer de résoudre ces problèmes de manière consensuelle »,

« Le temps commence à manquer et des solutions sont nécessaires de toute urgence », a-t-il ajouté.