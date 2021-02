Les efforts pour freiner la propagation de la pandémie de coronavirus ne doivent pas être utilisés comme excuse pour «faire taire les voix critiques», a déclaré jeudi le plus haut diplomate européen, Josep Borrell, après que plus d’une centaine de manifestants aient été arrêtés après avoir protesté contre le président turc Recep Tayyip Erdogan. nomination d’un membre controversé du parti à la tête de l’université Bogazici d’Istanbul.

«L’Union européenne est gravement préoccupée par les développements négatifs en Turquie dans les domaines de l’état de droit, des droits de l’homme et du pouvoir judiciaire», a déclaré le service d’action extérieure de l’Union (SEAE) dans un communiqué.

«La pandémie COVID-19 ne peut pas être utilisée comme un moyen de faire taire les voix critiques», a-t-il ajouté, arguant que les étudiants exerçaient leur «droit légitime» à la liberté de réunion.

Borrell a également averti que la décision du gouverneur d’Istanbul d’interdire toutes sortes de réunions, de manifestations et de marches dans deux districts couvrant l’arrière-pays de l’université de Bogazici est un «développement profondément inquiétant» qui viole l’engagement du pays en faveur de réformes «vers les valeurs et les normes de l’UE».

Il a également critiqué la fermeture d’une association LGBT et la rhétorique anti-LGBT de hauts fonctionnaires, la qualifiant de «discours de haine».

La décision d’Erdogan de nommer Melih Bulu, une personne étroitement liée au Parti pour la justice et le développement (AKP) au pouvoir en Turquie, comme recteur de l’université turque qui accueille plus de 15000 étudiants du côté européen d’Istanbul a été condamné par des étudiants et des universitaires qui se sont dits préoccupés par la politisation croissante des administrations universitaires à travers le pays.

Bulu, qui a été nommé par décret présidentiel publié par le président turc Recep Tayyip Erdogan le 1er janvier, s’est présenté pour l’AKP aux élections législatives de 2015. Erdogan a obtenu le pouvoir de nommer des recteurs à l’université par un décret d’urgence publié en 2016, après avoir survécu à un coup d’État manqué en 2016.

Les manifestations ont éclaté le mois dernier avec des étudiants dénonçant les atteintes à l’indépendance académique et se sont intensifiées cette semaine, avec des affrontements entre les manifestants et la police. Ce qui avait commencé comme des manifestations pacifiques s’est transformé en troubles civils, marquant l’une des plus grandes mobilisations depuis le mouvement Gezi Park de 2013.

«L’usage excessif de la force par la police contre des personnes utilisant leur droit à la liberté d’opinion est contraire aux obligations de la Turquie en tant que pays candidat et membre de longue date du Conseil de l’Europe», a ajouté Borrell, dénonçant la répression policière contre les manifestants. des centaines ont été arrêtés cette semaine à Istanbul et à Ankara.

Réagissant aux critiques étrangères de Washington et de Paris, Erdogan a déclaré que la France devrait avoir «honte» de la manière dont le gouvernement traite les manifestations, tout en rappelant que les États-Unis «ont atteint un record de racisme», se référant aux événements qui ont eu lieu dans le États-Unis avant les élections.