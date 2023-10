L’UE dissipe les doutes sur son engagement à long terme envers l’Ukraine lors de la réunion de Kiev | Guerre Russie-Ukraine

Même si l’aide occidentale à l’Ukraine reste robuste, les critiques de ce soutien se font de plus en plus entendre au sein de l’UE et des États-Unis.

L’Union européenne a écarté la question de savoir si le bloc resterait déterminé à aider l’Ukraine à long terme alors que des schismes sur cette question commencent à se former aux États-Unis et en Europe.

Une délégation de ministres des Affaires étrangères de l’UE a effectué lundi une visite inopinée dans la capitale ukrainienne, Kiev, offrant une image de cohésion et réitérant son soutien à la lutte du pays contre l’invasion russe.

« L’UE reste unie dans son soutien à l’Ukraine. … Je ne vois aucun État membre renoncer à son engagement », a déclaré le chef de la politique étrangère de l’UE, Josep Borrell, aux journalistes.

Borrell a qualifié le rassemblement d’« historique », mais a clairement indiqué qu’il n’y aurait pas de nouvelles annonces concrètes.

« C’est la première fois que nous nous rencontrons dans un pays candidat. Et malheureusement, c’était aussi la première fois que les ministres des Affaires étrangères de l’Union européenne se réunissaient dans un pays en guerre », a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse.

Quand nous sommes ensemble, nous sommes plus forts. L’UE est et reste le premier soutien de l’Ukraine. Merci @ZelenskyyUa et @DmytroKuleba de nous avoir accueillis aujourd’hui. pic.twitter.com/HyGBhrdbqE – Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) 2 octobre 2023

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a déclaré aux ministres que la durée de la guerre – qui en est maintenant à son 20e mois – était liée à la qualité et à la quantité du soutien que l’Ukraine recevait de ses alliés.

« Notre victoire dépend directement de notre coopération : plus nous prenons ensemble des mesures fortes et fondées sur des principes, plus vite cette guerre prendra fin », a déclaré Zelensky dans un communiqué.

Pour mettre fin rapidement aux combats, il a exhorté l’UE à étendre les sanctions contre la Russie et l’Iran, qui a fourni des drones d’attaque aux forces russes. Et il a appelé à « accélérer » les travaux visant à affecter « les avoirs russes gelés au financement de la restauration de l’Ukraine déchirée par la guerre ».

La réunion de Kiev a été organisée alors que les signes de plus en plus nombreux indiquent que le soutien occidental à l’aide à l’Ukraine est de plus en plus fracturé.

Aux États-Unis, les conservateurs de droite attaquent de plus en plus ouvertement le soutien américain, et un ancien Premier ministre slovaque, qui avait promis « pas une seule série » d’aide, a conduit son parti à la victoire aux élections législatives du week-end.

Le Premier ministre hongrois Viktor Orban est également devenu plus critique à l’égard de Kiev ces derniers mois et a déclaré que la Hongrie n’était pas pressée d’approuver l’adhésion de la Suède à l’OTAN.

Certains pays du Sud ont également ralenti les efforts déployés par des pays comme les États-Unis pour rallier un soutien à l’Ukraine. Ils ont été frappés économiquement par la guerre et sont sceptiques quant à la nécessité de choisir entre des relations amicales avec l’Occident ou la Russie.

Alors que la guerre se poursuit, les partisans de l’Ukraine craignent que les gouvernements et les électeurs ne se désintéressent du conflit et ne renoncent à leurs engagements visant à fournir à Kiev un soutien militaire et économique essentiel.

Toutefois, tant aux États-Unis qu’au sein de l’UE, le soutien à l’aide reste généralisé et substantiel.

« La grande majorité des deux partis – démocrates et républicains, Sénat et Chambre des représentants – soutiennent l’aide à l’Ukraine et à l’agression brutale qui leur est imposée par la Russie », a déclaré dimanche le président américain Joe Biden, alors que l’aide à l’Ukraine figurait dans les négociations visant à éviter un conflit. fermeture du gouvernement.

Les États-Unis ont évité une fermeture en adoptant un programme de dépenses à court terme qui n’incluait pas de soutien à l’Ukraine.