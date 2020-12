L’UE consultera les alliés du bloc de l’OTAN dirigé par les États-Unis et de la nouvelle administration américaine sur les ventes d’armes à la Turquie, a déclaré la chancelière allemande Angela Merkel en réponse à une pression grecque pour un embargo sur les armes à Ankara.

Merkel s’exprimait à la suite d’un sommet des dirigeants de l’UE, qui a accepté de préparer des sanctions limitées contre les citoyens turcs au sujet de son différend d’exploration énergétique méditerranéenne avec la Grèce et Chypre. Le bloc s’est arrêté avant d’introduire des restrictions contre des secteurs de l’économie turque ou un embargo sur les armes voulu par Athènes. Cependant, de telles mesures pourraient encore être introduites en mars si Ankara ne coopère pas.

«Nous avons également parlé de la manière dont les questions relatives aux exportations d’armes doivent être discutées au sein de l’OTAN. Nous avons dit que nous voulions nous coordonner avec la nouvelle administration américaine au sujet de la Turquie ». Merkel a déclaré lors d’une conférence de presse.

L’Union européenne et l’OTAN, qui comprend de nombreux pays européens, prévoient de tenir un sommet avec Joe Biden s’il prend les fonctions de Donald Trump en janvier.

La Grèce a exigé «Sanctions significatives» et un embargo sur les armes à Ankara pendant des mois après que des revendications concurrentes sur des plateaux continentaux riches en énergie dans l’est de la Méditerranée ont vu les deux voisins mobiliser leurs navires et avions de guerre.

Avant le sommet, les médias grecs ont rapporté que le Premier ministre du pays, Kyriakos Mitsotakis, allait avertir ses homologues européens lors de la réunion que les armes qu’ils vendaient à la Turquie pourraient finir par être utilisées contre eux.

Athènes est particulièrement préoccupée par les sous-marins T-214 de conception allemande. La Turquie, qui les construit localement, attend la livraison de composants pour six navires depuis Berlin.

Bruxelles est de plus en plus mécontente de ce qu’elle appelle le turc « expansionniste » les politiques, qui incluent non seulement le différend avec la Grèce, mais aussi l’implication de la Turquie dans les combats en Libye et son soutien à l’Azerbaïdjan dans le récent conflit du Haut-Karabakh,

Mais le bloc n’a pas pu s’entendre sur des sanctions contre Ankara pendant longtemps car la Turquie est également membre de l’OTAN, aspire à rejoindre l’UE et accueille près de quatre millions de réfugiés syriens, les empêchant d’essayer de se rendre en Europe.

En 2019, Bruxelles avait déjà décidé de limiter les ventes d’armes à la Turquie, mais une interdiction à l’échelle du bloc n’a toujours pas été introduite. Certains gouvernements de l’UE, dont la France, l’Allemagne, l’Italie, les Pays-Bas et l’Espagne, ont annoncé l’année dernière qu’ils interrompaient ou restreignaient les approbations de licences de livraison d’armes pour Ankara.

Les principaux exportateurs d’armes de l’UE vers la Turquie entre 2015 et 2019 étaient l’Italie et l’Espagne, selon les données du Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI).

