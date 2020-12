L’Union européenne, l’écologiste et acteur primé aux Oscars Leonardo DiCaprio, et Global Wildlife Conservation (GWC) ont lancé deux initiatives le 16 décembre pour mieux protéger la planète en 2021 pour une valeur de 34 millions d’euros.

Selon la Commission européenne, les deux initiatives – une réponse rapide pour les écosystèmes, les espèces et les communautés en situation d’urgence (Rapid RESCUE) et une initiative de sauvegarde du parc national des Virunga en République démocratique du Congo – illustrent l’engagement de l’UE à mettre en œuvre le Green Deal de l’UE. dans le monde et la mission de GWC de conserver la diversité de la vie sur Terre.

«La biodiversité est menacée partout dans le monde; la pandémie en cours n’a fait que souligner encore plus que la protection des précieux écosystèmes est cruciale pour l’épanouissement de la faune sauvage », commissaire aux partenariats internationaux Jutta Urpilainen m’a dit. «Notre propre existence en dépend. Je suis heureuse que GWC avec Leonardo DiCaprio et l’Union européenne s’associent pour intensifier nos efforts de protection de la biodiversité et assurer une reprise verte pour les personnes et la planète après la crise du COVID-19 », a-t-elle ajouté.

Cette année a été exceptionnellement difficile pour la conservation de la biodiversité à travers le monde en raison de la pandémie de coronavirus. «Cette année a montré que nous sommes à un tournant critique pour notre planète et que nous devons choisir de protéger et de restaurer la faune et les écosystèmes, pour leur bien et pour notre propre santé», a déclaré DiCaprio. «La pandémie actuelle, les incendies dévastateurs en Amazonie, en Australie, au Congo, les ouragans plus importants et plus fréquents dans les Caraïbes et d’autres crises environnementales ont montré que nous devons réinitialiser notre relation avec la nature. Je suis honoré de travailler avec le commissaire Urpilainen, l’UE et GWC pour créer ce fonds afin de mettre en œuvre des actions de conservation urgentes dans le monde entier », a ajouté l’acteur hollywoodien.

Pour sa part, Scientifique en chef et PDG de Global Wildlife Conservation Wes Sechrest a noté que la biodiversité de la planète est à la base d’écosystèmes sains, qui sont essentiels à une planète saine pour les humains et la faune. «Ce n’est qu’en investissant dans des solutions fondées sur la nature, comme le font GWC et la Commission européenne, que nous pourrons lutter contre la double crise de l’extinction de la faune et du changement climatique, et prévenir de futures pandémies. L’UE aide à montrer la voie dans ces efforts mondiaux », a-t-il déclaré.

Avec un budget de 30 millions d’euros (10 millions d’euros de l’UE et 20 millions d’euros de GWC), une réponse rapide pour les écosystèmes, les espèces et les communautés en situation d’urgence (Rapid RESCUE) apportera une réponse rapide aux menaces émergentes pour la biodiversité, a déclaré la Commission européenne, ajoutant que un objectif majeur sera de réduire les impacts des futures urgences, comme celles causées par la pandémie actuelle, sur les écosystèmes essentiels à la santé de la planète, les aires protégées et les communautés vulnérables environnantes.

En outre, GWC et l’UE fourniront 4 millions d’euros pour préserver le parc national des Virunga en République démocratique du Congo, qui est l’aire protégée la plus riche en biodiversité du continent africain. Cette action élargira la capacité opérationnelle du parc national des Virunga, soutenant de nouveaux progrès importants dans la restauration de l’habitat et renforçant le rôle du parc dans la croissance économique, la paix et la stabilité dans l’est de la RDC.

La GWC apportera son soutien au parc grâce à son expertise technique, en particulier dans la conservation des singes et des singes, et dirigera le progrès scientifique et technique, par exemple via un comité d’experts techniques, a déclaré la Commission européenne, ajoutant que ce comité informera et aidera à guider la réintroduction. des gorilles des plaines de l’est, une espèce menacée, de retour dans le parc.

Les Virunga abritent le célèbre gorille de montagne, qui a rebondi du bord de l’extinction mais dont l’avenir est à nouveau menacé, et plus d’espèces d’oiseaux, de reptiles et de mammifères que toute autre zone protégée en Afrique. Le parc a gagné une renommée internationale grâce à un documentaire d’investigation nominé aux Oscars en 2014, VIRUNGA, qui raconte l’histoire des individus menant la lutte pour protéger le parc et les principales menaces qui pèsent sur son existence. M. DiCaprio a été producteur exécutif.