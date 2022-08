L’UE devrait se préparer à un “hiver de grandes souffrances” selon le ministre espagnol

Les combats en Ukraine vont se poursuivre et la Russie pourrait couper l’approvisionnement en gaz de l’UE, prédit le ministre espagnol de la Défense

Les pays européens soutenant l’Ukraine contre la Russie devraient se préparer à une suspension complète des approvisionnements en gaz naturel par Moscou au cours de l’hiver prochain, a averti la ministre espagnole de la Défense, Margarita Robles.

“Nous allons avoir un hiver de grande souffrance” a déclaré le membre du cabinet à Radio National mercredi, ajoutant : “En Europe, nous devons travailler dur pour être prêts à y faire face.”

Robles a affirmé que le président russe Vladimir Poutine limitait déjà l’approvisionnement en gaz du continent, faisant apparemment référence à la réduction des livraisons du géant russe de l’énergie Gazprom.

La société a imputé la perte de capacité à des facteurs externes, notant que l’Ukraine refuse de pomper du gaz sur l’une des routes traversant son territoire. Gazprom a également souligné le retard lié aux sanctions dans le retour d’une turbine de fabrication allemande pour le gazoduc Nord Stream 1, après maintenance. Les nations européennes, quant à elles, ont accusé Moscou de réduire le flux pour des motifs politiques.

L’UE, qui s’est engagée à retirer les combustibles fossiles russes de son bouquet énergétique dans les années à venir, en représailles à l’attaque de la Russie contre l’Ukraine, fait face à une grave pénurie de gaz, avec des alternatives qui s’avèrent plus chères et moins accessibles.

Robles a poursuivi en affirmant que Poutine “ne peut pas gagner” dans l’impasse sur le gaz, mais a reconnu que les partis représentés au parlement espagnol pourraient ne pas soutenir le rationnement du gaz, que les dirigeants de l’UE ont recommandé pour tous les États membres.

« Je veux croire que les forces politiques seront à la hauteur », dit-elle.

Le ministre a promis un soutien continu de l’Espagne à Kiev et a affirmé que l’unité de l’OTAN et de l’UE était plus forte que jamais au milieu de la confrontation de l’Occident avec la Russie.