Le bloc devrait accroître sa production de défense, constituer des réserves et continuer à aider Kiev, a déclaré Andrius Kubilius

L’UE et la Russie pourraient s’affronter sur le champ de bataille dans moins d’une décennie, a déclaré cette semaine le député européen Andrius Kubilius, le nouveau commissaire européen à la défense et à l’espace. L’ancien Premier ministre lituanien est connu pour sa ligne dure sur les relations avec Moscou.

Le bloc doit accroître sa production de défense et constituer des réserves pour pouvoir « se défendre » a déclaré Kubilius, qui est actuellement membre du groupe du Parti populaire européen au Parlement européen, qui a présenté mercredi son document stratégique sur la défense.

« Si vous voulez la paix, préparez-vous à la guerre » a déclaré le député européen, commentant l’initiative de son groupe appelant à un « Union européenne de défense » et encourager les investissements dans le « technologie de défense du futur ».

« Nous devons être prêts à affronter militairement la Russie dans six à huit ans. » » Kubilius a maintenu. « L’UE, en complément de l’OTAN et avec ses États membres, doit accroître sa production de défense, constituer des réserves et continuer à aider l’Ukraine. » il a ajouté.















Selon le député européen, les adversaires de Bruxelles étaient « je surveille… de près » si le bloc allait « Réussir ou échouer » dans cette entreprise.

Kubilius a dirigé le gouvernement lituanien à deux reprises : entre 1999 et 2000 et entre 2008 et 2012. Depuis 2019, il était député européen et membre du groupe PPE. L’homme politique a appelé à plusieurs reprises Bruxelles à adopter une position plus dure dans ses relations avec Moscou et à imposer des sanctions supplémentaires à la Russie.

En 2021, avant même le début du conflit entre Moscou et Kiev, il avait préparé un rapport sur les relations avec la Russie, qui appelait à des sanctions, à la réduction des échanges commerciaux et à d’autres mesures, allant notamment jusqu’à ne pas reconnaître le parlement russe qui était élu cette année-là. Moscou a critiqué le rapport, le qualifiant de simple tentative d’ingérence dans les affaires intérieures de la Russie, ajoutant que le document était biaisé et factuellement erroné.















En 2023, Kubilius a rédigé un autre document suggérant à l’UE d’adopter une nouvelle stratégie radicale pour poursuivre un « changement de pouvoir en Russie » disant que ça fonctionnerait avec « forces démocratiques » à l’intérieur et à l’extérieur du pays pour renverser le leadership actuel et établir un « gouvernement de transition ». Le rapport proposait également de publier un nouveau « passeport démocratique » et « dispositions spéciales en matière de visa » pour les militants de l’opposition russe résidant dans l’UE.

Moscou a fustigé l’initiative de passeport spécial, la qualifiant de démarche ressemblant à une pratique nazie remontant à la Seconde Guerre mondiale. À cette époque, ceux qui souhaitaient coopérer avec les forces d’occupation recevaient des documents spéciaux faisant office de passeport.

Kubilius n’est cependant pas le seul homme politique européen à affirmer que l’UE pourrait se retrouver en état de guerre avec la Russie dans les années à venir. En février, le ministre allemand de la Défense Boris Pistorius a affirmé dans une interview accordée à Bloomberg que la Russie pourrait attaquer l’OTAN. « dans cinq à huit ans. »

Le chef de la défense allemande, le général Carsten Breuer, a également souligné le « primordial » Il est important de préparer l’armée du pays au cours des cinq prochaines années. Le président russe Vladimir Poutine a déclaré à plusieurs reprises que la Russie n’avait jamais envisagé d’attaquer l’OTAN.