BERLIN, 24 janvier (Reuters) – L’Union européenne devrait punir le président russe Vladimir Poutine pour l’arrestation du critique du Kremlin Alexej Navalny et de milliers de ses partisans avec des sanctions financières ciblées, a déclaré dimanche le chef de la plus grande alliance politique du bloc.

La police a arrêté plus de 3000 personnes et a utilisé la force pour disperser samedi des rassemblements à travers la Russie en faveur de Navalny, qui a été arrêté le week-end dernier alors qu’il rentrait d’Allemagne en Russie pour la première fois depuis qu’il avait été empoisonné avec un agent neurotoxique.

« Il est inacceptable que les dirigeants russes essaient de faire court aux protestations en plein essor en arrêtant des milliers de manifestants », a déclaré Manfred Weber, un haut conservateur allemand et chef du groupe PPE de centre-droit au Parlement européen, au groupe de presse allemand RND. .

« Les ministres des Affaires étrangères de l’UE ne sont pas autorisés à esquiver une fois de plus cela et à s’arrêter aux appels généraux », a déclaré Weber.

« L’UE doit frapper là où elle nuit vraiment au système Poutine – et c’est l’argent », a déclaré Weber. L’UE devrait donc supprimer les transactions financières du cercle restreint de Poutine, a-t-il ajouté.

En outre, une menace d’arrêt du gazoduc Nord Stream 2, qui est censé doubler les livraisons de gaz naturel de la Russie à l’Allemagne, doit rester sur la table, a ajouté Weber.

Une porte-parole du gouvernement allemand a refusé de commenter lorsqu’on lui a demandé si Berlin était disposé à soutenir de nouvelles sanctions contre la Russie après l’arrestation de Navalny.

Les législateurs de l’UE ont adopté jeudi une résolution appelant le bloc à arrêter l’achèvement du gazoduc Nord Stream 2 en réponse à l’arrestation de Navalny.

La chancelière allemande Angela Merkel, qui a continué à soutenir le projet malgré les critiques ailleurs dans l’UE, a déclaré jeudi que son point de vue sur le projet n’avait pas changé malgré l’affaire Navalny.

Les États-Unis, l’UE et la Grande-Bretagne ont tous condamné la gestion par les forces de sécurité russes des manifestations de samedi, et les ministres des Affaires étrangères français et italien ont tous deux exprimé dimanche leur soutien aux sanctions. (Reportage de Michael Nienaber; Montage par Alex Richardson)