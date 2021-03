L’ancien ambassadeur de France aux États-Unis a exhorté Bruxelles à envisager des mesures de rétorsion en réponse aux sanctions extraterritoriales de Washington contre les entreprises européennes, arguant qu’il était temps de défendre les intérêts de l’UE.

Pierre Vimont, diplomate français de carrière qui a été envoyé aux États-Unis de 2007 à 2010, a déclaré dans une interview que les sanctions extraterritoriales sont devenues «Une arme privilégiée de la diplomatie américaine» et que l’Europe devrait adopter une nouvelle « préventif » approche pour faire face à la tactique.

Selon Vimont, il y a une colère croissante en Europe face aux tentatives de Washington de punir ceux qui « Ne suivez pas sa ligne politique vis-à-vis de l’Iran ou de la Russie. » À titre d’exemple, il a cité les menaces et les restrictions lancées par Washington contre les entreprises européennes impliquées dans la construction du projet de gazoduc Nord Stream 2 avec la Russie. Une fois terminé, il pomperait chaque année 55 milliards de mètres cubes de gaz naturel en Allemagne depuis la Russie, à un prix moins cher que le gaz exporté par des pétroliers des États-Unis.

Aussi sur rt.com L’UE impose les premières sanctions à la Chine en 32 ans pour des accusations de violations des droits de l’homme contre des musulmans ouïghours

Vimont n’est pas le seul à demander une réponse européenne plus musclée aux sanctions américaines. Son interview est intervenue alors que l’Institut Jacques Delors, un groupe de réflexion de premier plan qui appelle à une Europe unie et affirmée, et dont Vimont est membre, a publié un rapport recommandant une répression à l’échelle du continent contre les sanctions américaines.

Les dirigeants européens, recommandait le rapport, ne devraient pas penser que les États-Unis seraient plus accommodants à leurs demandes sous le président Joe Biden. « Agir ainsi reviendrait à ignorer le choix inébranlable que les États-Unis ont fait à maintes reprises en faveur de l’extraterritorialité », il a déclaré, décrivant les sanctions comme le «Arme de politique étrangère» de choix du Congrès, indépendamment de qui occupe la Maison Blanche.

Vimont et l’Institut Jacques Delors soutiennent que les dirigeants de l’UE devraient d’abord entreprendre une étude approfondie pour calculer le coût des sanctions américaines sur les entreprises européennes. Vimont a noté que des entreprises comme Renault et Total en France ont été durement touchées par la guerre économique unilatérale de Washington contre Téhéran, mais qu’il n’y a jamais eu d’évaluation correcte de la manière dont ces mesures ont affecté les entreprises européennes qui ont beaucoup investi dans le pays.

L’Europe devrait alors répondre par «Contre-mesures de représailles», Vimont et l’institut se disputent. Ces mesures pourraient inclure l’interdiction aux responsables américains de se rendre en Europe, le blocage des banques américaines impliquées dans l’application de sanctions et même le gel et la saisie d’actifs américains pour indemniser les entreprises européennes.

Le diplomate a noté que la législation devrait être rédigée afin de donner à Bruxelles la capacité d’utiliser de telles contre-mesures, mais tout aussi important, l’Europe aurait besoin « courage » pour riposter contre Washington. Cela représenterait un changement d’attitude majeur par rapport à l’Europe, mais ce changement est celui que Vimont est prêt à adopter, les tarifs commerciaux de type Donald Trump étant suggérés comme un autre outil de l’arsenal diplomatique du continent. Un tel mercantilisme serait un anathème pour de nombreux dirigeants de l’UE, mais le rapport de l’institut appelle à leur utilisation comme « symétrique » et « proportionné » réponse aux sanctions américaines.

Aussi sur rt.com Le ministre hongrois des Affaires étrangères qualifie les sanctions de l’UE de la Chine et du Myanmar de « nuisibles » et « inutiles »

Le rapport cite la Chine comme un cas dont l’Europe peut tirer des leçons. Pékin a publié en janvier de nouvelles règles interdisant aux entreprises chinoises de se conformer aux sanctions américaines contre d’autres pays, et permettant à ces entreprises de poursuivre leurs concurrents qui obéissent aux sanctions. Une législation similaire existe dans l’UE depuis les années 1990, mais s’est largement révélée inefficace, les entreprises se retrouvant prises entre la sanction de Washington et celle de Bruxelles. La loi étant rarement appliquée, les entreprises choisissent généralement de suivre la ligne de Washington.

Faire face aux États-Unis est une question « volonté politique, » le rapport de l’institut a conclu, ajoutant qu’un système de contre-sanctions fonctionnant serait le premier véritable test de l’UE «Autonomie stratégique».

Cependant, si Vimont et ses collègues de l’Institut Jacques Delors jettent leur soutien à une Europe unie et affirmée derrière leurs bureaux, on ne sait pas si l’unité et la volonté qu’ils appellent existent réellement sur le continent.

Aussi sur rt.com Macron a raison, l’Europe doit sortir de l’ombre de l’Amérique et rejeter la vision du monde bipolaire de l’époque de la guerre froide pédalée par Washington

«Il est vital que notre Europe trouve les voies et les moyens de décider par elle-même de s’appuyer sur elle-même, de ne pas dépendre des autres dans tous les domaines, technologique, sanitaire, géopolitique, et de pouvoir coopérer avec qui elle veut», Le président français Emmanuel Macron a déclaré en novembre dernier, promettant de faire pression pour l’autonomie et l’indépendance. Lors d’un appel téléphonique avec Biden en janvier, Macron a déclaré au nouveau président américain que «La coopération ne peut pas être une dépendance.»

Cependant, Macron est un leader de l’UE sur 27 et Vimont un commentateur sur des milliers. Qu’ils représentent l’avant-garde d’un nouveau mouvement ou une brève explosion contre le statu quo dominé par les États-Unis est loin d’être certain.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!