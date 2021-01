Le président du Conseil européen a averti que Bruxelles entamerait une action en justice pour imposer la livraison des vaccins Covid-19 qui avaient été promis en raison des retards d’approvisionnement et des demandes de l’UE pour une part des vaccins produits au Royaume-Uni.

«Je soutiens tous les efforts visant à résoudre le problème avec les entreprises par le dialogue et la négociation», Le président du Conseil européen, Charles Michel, a déclaré dans une lettre à quatre dirigeants de l’UE. Il fait suite aux annonces d’AstraZeneca et de Pfizer selon lesquelles les livraisons de vaccins seront retardées et ne respecteront pas le volume prévu.

Si aucune solution satisfaisante ne peut être trouvée, je pense que nous devrions explorer toutes les options et utiliser tous les moyens juridiques et mesures d’exécution dont nous disposons en vertu des traités.

Mercredi, la commissaire européenne à la Santé, Stella Kyriakides, a déclaré qu’AstraZeneca devrait fournir à l’UE des vaccins produits au Royaume-Uni pour compenser les défis de fabrication sur les sites en Belgique et aux Pays-Bas.

«L’opinion selon laquelle l’entreprise n’est pas obligée de livrer parce que nous avons signé un accord au mieux n’est ni correcte ni acceptable», elle a ajouté.

Aussi sur rt.com La rangée de vaccins AstraZeneca s’aggrave alors que l’UE affirme qu’elle a légalement le droit de recevoir des injections des deux usines britanniques du fabricant de médicaments

L’accès limité aux vaccins a été l’une des principales raisons de la lenteur des progrès de l’UE dans la vaccination de ses près de 450 millions de citoyens avec les vaccins Pfizer et AstraZeneca, enregistrant des défis de fabrication sur le continent, bien que ce dernier n’ait pas encore été approuvé par Bruxelles.

Le ministre britannique Michael Gove a insisté jeudi sur le fait qu’il « Ne sera pas une interruption » aux approvisionnements britanniques en vaccins d’AstraZeneca suite à la demande de l’UE.

Aussi sur rt.com Le succès vaccinal du Royaume-Uni alors que l’UE s’effondre montre ce que signifie «reprendre le contrôle». Il n’est pas exagéré de dire que le Brexit sauve des vies

Le Royaume-Uni ouvre actuellement la voie en Europe alors que les programmes de vaccination contre Covid-19 démarrent. Le pays de l’UE continentale le plus performant, le Danemark, n’a vacciné que 3,7 personnes sur 100, contre 11,3 au Royaume-Uni.

La Grande-Bretagne a également été l’un des pays les plus durement touchés d’Europe par la pandémie, enregistrant plus de 100 000 décès et 3,7 millions d’infections. Certaines estimations suggèrent également que le virus a été beaucoup plus répandu que ne le suggèrent les données officielles.

Si vous aimez cette histoire, partagez-la avec un ami!