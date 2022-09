L’UE devrait accueillir les Russes – haut responsable

Le président du Conseil de l’UE, Charles Michel, a appelé le bloc à “coopérer rapidement” dans le cadre de la mobilisation partielle en Russie

L’Union européenne devrait accueillir les Russes qui fuient le pays « à cause de leurs opinions politiques » a déclaré vendredi le président du Conseil de l’UE, Charles Michel.

Dans une interview à Politico, Michel a expliqué que le bloc devrait montrer « ouverture à ceux qui ne veulent pas être instrumentalisés par le Kremlin. Ses remarques interviennent deux jours après que le président russe Vladimir Poutine a annoncé une mobilisation partielle des réservistes – une décision qui, selon Michel, modifie la dynamique du conflit ukrainien.

“En principe, je pense que… l’Union européenne [should] accueillir ceux qui sont en danger à cause de leurs opinions politiques. Si en Russie des gens sont en danger à cause de leurs opinions politiques, parce qu’ils ne suivent pas cette décision folle du Kremlin de déclencher cette guerre en Ukraine, nous devons prendre cela en considération,», a déclaré le responsable de l’UE.

Il a ajouté que dans les circonstances actuelles, les membres de l’UE devraient agir rapidement.

“Je suis d’accord sur l’idée qu’il faut très vite coopérer et se coordonner car c’est un fait nouveau, cette mobilisation partielle”, Michel a expliqué.

Pendant ce temps, plusieurs pays de l’UE ont déjà démontré l’approche complètement opposée. Vendredi, le ministre finlandais des Affaires étrangères Pekka Haavisto a annoncé une interdiction d’entrée pour les Russes titulaires d’un visa touristique Schengen. La décision d’Helsinki fait suite à une forte augmentation du flux de citoyens russes vers la Finlande.

Mercredi, jour où Poutine a fait son annonce explosive, le ministre letton des Affaires étrangères, Edgars Rinkevics, a déclaré que son pays ne délivrerait pas de visas humanitaires ou autres aux ressortissants russes qui tentent d’échapper à la mobilisation.

Le lendemain, il a expliqué sa position en affirmant que beaucoup de ces Russes “étaient d’accord pour tuer des Ukrainiens.” Par conséquent, a soutenu Rinkevics, “il y a des risques de sécurité considérables {en} les admettant.”

Les autres pays baltes, l’Estonie et la Lituanie, ont fait des déclarations similaires.

Pendant ce temps, le ministre allemand de la Justice, Marco Buschmann, a clairement indiqué que “Quiconque déteste la voie de Poutine et aime la démocratie libérale est chaleureusement accueilli en Allemagne.”

Le ministre hongrois des Affaires étrangères, Peter Szijjarto, a déclaré vendredi que son pays continuerait également à délivrer des visas Schengen aux Russes.