L’UE devrait abandonner les vetos nationaux, selon la chancelière allemande

Olaf Scholz insiste sur le fait que c’est le seul moyen pour le bloc de conserver un rôle de premier plan dans la politique mondiale

Si l’Union européenne espère être compétitive dans la politique mondiale, elle ne peut plus se permettre d’autoriser les États membres à opposer leur veto aux actions du bloc, a déclaré dimanche le chancelier allemand Olaf Scholz dans un article publié par le journal Frankfurter Allgemeine dimanche.

Arguant que l’UE devrait devenir un acteur géopolitique, le dirigeant allemand a souligné l’importance de l’unité en Europe à la lumière du conflit en cours entre la Russie et l’Ukraine. Il a insisté sur le fait qu’il était temps de mettre un terme à la “blocages égoïstes” des décisions de l’UE par les membres individuels.

“Nous ne pouvons tout simplement plus nous permettre des veto nationaux, par exemple en politique étrangère, si nous voulons continuer à être entendus dans un monde de grandes puissances concurrentes”, il a écrit.



Selon les règles actuelles de l’UE, toute décision politique au sein du bloc doit être approuvée par les 27 États membres. Cependant, après que des pays comme la Hongrie et la Slovaquie ont retardé la mise en œuvre du sixième paquet de sanctions de l’UE contre la Russie en raison de problèmes énergétiques, certains ont appelé à l’abandon du principe d’unanimité du bloc.

Le mois dernier, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a déclaré à Politico que le syndicat devrait abandonner l’exigence de l’unanimité en matière de politique étrangère et passer au vote à la majorité qualifiée. Elle a noté que “la vitesse à laquelle les choses se passent” était trop lent et qu’il était important pour le “Voix européenne” être entendu et vu sans qu’un seul membre puisse le bloquer.

Dans son article, Scholz a également déclaré que l’UE avait été affaiblie par “désunion permanente” et “la dissidence permanente entre les États membres”, affirmant que l’unité était la réponse la plus importante de l’Europe à la “changement d’époque”.

Il a suggéré que l’un des moyens de parvenir à l’unité en Europe et dans d’autres pays démocratiques était que l’Allemagne “assume la responsabilité de l’Europe et du monde en ces temps difficiles.”

Scholz a noté que l’Allemagne pourrait rassembler « L’Europe de l’Est et de l’Ouest, du Nord et du Sud » puisqu’il était situé au milieu du continent et était un pays qui “s’étendent des deux côtés du rideau de fer.”

Le chancelier a ajouté qu’il était important de « serrer nos rangs » dans tous les domaines où l’Europe s’est débattue, tels que la politique migratoire, la défense européenne, la souveraineté technologique et « résilience démocratique ».